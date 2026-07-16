Exposition : « La Guêpe » et Raymond Granier, petite histoire d’un autocar légendaire et de son pittoresque propriétaire, Archives départementales de Tarn-et-Garonne, Montauban

Informations pratiques

Exposition : « La Guêpe » et Raymond Granier, petite histoire d’un autocar légendaire et de son pittoresque propriétaire Dimanche 20 septembre, 10h00 Archives départementales de Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Voir l’événement « En voiture avec La Guêpe » pour les inscriptions aux balades avec le véhicule.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir « La Guêpe », un petit autocar Citroën qui assura, de 1938 à 1972, la liaison entre Laguépie et Montauban pour le compte des Transports Granier.

Aujourd’hui propriété de l’association Rétro Véhicule du Rouergue, qui l’a entièrement restauré, ce véhicule possède une histoire savoureuse, indissociable de celle de son premier propriétaire et chauffeur, Raymond Granier, érudit local et lecteur assidu des Archives départementales.

Le véhicule et son histoire seront présentés tout au long de la journée. Sous réserve, quelques autres véhicules d’avant-guerre seront également exposés.

Des balades à bord de « La Guêpe » seront proposées dans Montauban, avec deux départs le matin et trois l’après-midi.

Durée : 35 minutes.

Sur réservation. Voir l’événement « En voiture avec La Guêpe ».

Archives départementales de Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e Dragons, 82000 Montauban Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 03 46 18 https://www.archives82.fr Les archives départementales sont installées depuis 1902 dans une ancienne école normale construite entre 1875 et 1877 à l’initiative du conseil général. Le caractère rectiligne de l’édifice est égayé par une alternance de lits de pierres et briques, inversés d’un niveau à l’autre.

Une partie des locaux (aile occidentale) est cependant réservée de 1905 à 1927 au service des enfants assistés, puis, jusqu’en 1978, au dispensaire antituberculeux. À la fin des années 1950, une vague de travaux modernise les archives en y installant des structures autoporteuses et des rayonnages métalliques. En 1978, les archives investissent la dernière aile du bâtiment, après le départ du dispensaire.

Les Archives départementales de Tarn-et-Garonne ont pour missions de collecter, classer, conserver et communiquer des documents physiques et numériques publics et privés, pour sauvegarder et alimenter la mémoire collective du département. Plus de dix siècles d’histoire des Tarn-et-Garonnais est conservée dans nos bâtiments soit environ treize kilomètres linéaires de documents. Ce patrimoine remarquable, qui pourra nourrir vos recherches historiques, généalogiques ou administratives, est consultable en salle de lecture et partiellement en ligne sur archives82.fr

Venez découvrir ce petit autocar Citroën qui de 1938 à 1972 a assuré la ligne Laguépie-Montauban pour le compte des Transports Granier.

© Hugues Chaussin