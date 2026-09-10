Exposition « La lecture et les outils d’écritures, retour aux fondamentaux », Écomusée de la vie d’autrefois, Puisserguier

Informations pratiques

Exposition « La lecture et les outils d’écritures, retour aux fondamentaux » 19 et 20 septembre Écomusée de la vie d’autrefois Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Les Mémoires de Puisserguier vous invite à découvrir l’exposition « La lecture et les outils d’écriture, retour aux fondamentaux », qui présente une sélection d’objets parmi les 4 000 pièces offertes par deux anciens professeurs originaires de la région du Puy-en-Velay.

Poursuivez la visite avec la collection permanente de l’écomusée, composée de plus de 3 500 objets retraçant la vie du village au siècle dernier.

Écomusée de la vie d’autrefois Rue de la Gaie Sortie, 34620 Puisserguier Puisserguier 34620 La Tuilerie Hérault Occitanie 06 76 47 20 57 http://ecomusee-de-puisserguier.webnode.fr https://www.facebook.com/corinnepresidente/;http://centrederessourcesdesmemoires.blogs.midilibre.com/ Musée des objets de la vie au siècle dernier, l’écomusée de la vie d’autrefois est installé dans l’ancienne école publique du village. Il comprend une salle de classe reconstituée, un intérieur d’autrefois, les commerces d’antan (épicerie, mercerie, salon de coiffure…), les pompiers et le garage. Il permet de découvrir la viticulture à travers différents outils et objets de vigne. À disposition : photos, cartes postales, documents anciens, livres, et revues. Accès par l’A9 sortie 36.

L’association Les Mémoires de Puisserguier vous propose de découvrir l’exposition « La lecture et les outils d’écritures, retour aux fondamentaux » mettant en valeur une sélection d’objets parmi les …

© Écomusée des Mémoires de Puisserguier