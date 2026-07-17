Exposition : la Maison du chantier, La Maison du Chantier – Office de tourisme, Poitiers
samedi 19 septembre 2026 · La Maison du Chantier - Office de tourisme · Poitiers
Informations pratiques
Exposition : la Maison du chantier 19 et 20 septembre La Maison du Chantier – Office de tourisme Vienne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La Maison du chantier invite habitants et visiteurs à découvrir l’église Notre-Dame-la-Grande et à plonger au cœur de sa restauration.
Conçue comme un espace pédagogique, de rencontres et d’échanges, elle accueille l’exposition « Un chantier, des métiers », consacrée aux savoir-faire des entreprises mobilisées sur le chantier. Charpentier, menuisier, maître verrier ou restaurateur de décors peints : découvrez les nombreux métiers qui participent à la sauvegarde de cet édifice emblématique.
La visite est complétée par une maquette tactile de Notre-Dame-la-Grande et une table numérique proposant notamment une visite virtuelle de l’église.
La Maison du Chantier – Office de tourisme 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Situé face à l’Eglise Notre-Dame la Grande, chef d’oeuvre de l’art roman, l’équipe de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers, met à votre disposition ses conseillers en séjour afin de faciliter votre escale en Poitou.
La Maison du chantier permet aux habitants et touristes de découvrir l’église et de plonger dans la restauration de cet édifice emblématique. Conçue comme un lieu pédagogique, de rencontres et la du …
©Yann Gachet
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