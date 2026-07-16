Informations pratiques

Exposition « La mémoire du limon, hommage à Claude Monet » Lionel Sabatté 19 et 20 septembre Musée Blanche Hoschedé-Monet Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre du centenaire de la mort de Claude Monet, le musée Blanche Hoschedé-Monet propose une exposition du plasticien Lionel Sabatté, artiste présent dans les collections du musée. Figure singulière de la scène artistique contemporaine, nommé pour le prix Marcel Duchamp 2025, celui-ci développe une œuvre qui en appelle à toutes sortes de matériaux organiques chargés des traces du temps.

L’artiste s’est ainsi saisi de l’occasion du curage du bassin aux nymphéas pour en récupérer le limon, le laisser sécher et s’en servir de pigment révélateur d’images sérigraphiques réalisées d’après des photographies d’archives et d’actualité. Immersion dans le monde mémoriel et prospectif des jardins d’eau et de fleurs créés à Giverny par Monet.

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du pont, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie 02 32 64 79 05 https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ https://www.instagram.com/musee_bhm/;https://www.facebook.com/MuseeBHM Le musée municipal de Vernon est fondé en 1862 grâce à la donation de la collection de François de Brécourt constituée de quelques 2 000 spécimens d’oiseaux naturalisés provenant du territoire normand et de contrées lointaines.

Installé dans l’hôtel de Ville, le musée est baptisé Alphonse-Georges-Poulain en 1966, du nom de l’archéologue et conservateur qui s’était occupé du musée et de ses collections depuis 1922. Il est déménagé en 1983 dans cet ancien hôtel particulier de la famille Lemoine de Belle-Isle au cœur du centre historique de Vernon.

Mettant à l’honneur la création impressionniste sur la Seine aux portes de l’Eure et de la Normandie, de Claude Monet à Pierre Bonnard, le musée est rebaptisé Musée Blanche Hoschedé-Monet en 2024. Vous y découvrirez une importante collection de paysages du Val de Seine et des grands sites naturels de Normandie, signés par les artistes de la célèbre famille Hoschedé-Monet-Butler et les artistes américains et étrangers de la colonie de Giverny.

Le musée se distingue également par sa collection unique d’art animalier, bénéficiant de dépôts prestigieux du musée du Louvre et d’Orsay. Les œuvres de Rembrandt Bugatti, Théophile-Alexandre Steinlen, Paul Jouve et François Pompon illustrent une histoire artistique et scientifique de la conservation du patrimoine naturel depuis l’ère industrielle.

Lieu de découverte et d’émerveillement, le musée Blanche Hoschedé-Monet invite régulièrement des artistes contemporains à dialoguer avec les collections patrimoniales orientées vers les représentations de la nature.

Pour se penser dans le Monde et parmi le Vivant. En transports en commun : ligne Paris Saint-Lazare / Rouen, arrêt en gare de Vernon-Giverny (15min à pieds). En voiture : entre Paris et Rouen, A13 sortie Vernon, parking Georges Clémenceau (5min à pieds). En vélo : parking à vélos disponible dans la cour du musée.

Dans le cadre du centenaire de la mort de Claude Monet, le musée Blanche Hoschedé-Monet propose une exposition du plasticien Lionel Sabatté, artiste présent dans les collections du musée. Figure de à…

© Lionel Sabatté, Nymphéas, 2026, 195 x 360 cm, Photographie révélée à la vase du bassin de Giverny et poussière d’atelier, d’après une photographie de la collection de Philippe Piguet.