Exposition « La mer jamais ne s’oublie » Les Champs Libres Rennes 28 avril – 27 septembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dès les années 1940, Anita Conti magnifiait dans ses photographies la fureur des flots et le labeur des pêcheurs, tout en alertant déjà sur la surexploitation des océans.

« Dès les années 1940, Anita Conti magnifiait dans ses photographies la fureur des flots et le labeur des pêcheurs, tout en alertant déjà sur la surexploitation des océans. Des décennies plus tard, cette fascination pour l’élément marin est au cœur du travail de trois photographes contemporaines.

Julie Bourges documente le travail de femmes, pêcheuse ou charpentière de marine, qui inventent leur place dans un milieu encore très masculin. Marine Lanier invente un récit

d’aventure fantastique et poétique nourri par l’univers de Jules Verne, autour de la figure de

son arrière-grand-père, capitaine de vaisseau. Quant à Manon Lanjouère, elle donne à voir,

sous la forme d’un conte dystopique, les ruines d’un monde marin ravagé par l’exploitation humaine. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-28T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-27T19:00:00.000+02:00

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Les Champs Libres 10 cour des Alliés, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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