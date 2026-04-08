EXPOSITION LA MODE AU MOYEN AGE Tour Jean sans Peur PARIS

L’exposition

plonge le spectateur dans l’univers de la mode médiévale à travers

trois thématiques présentant l’évolution de la silhouette,

l’importance des accessoires, des coiffes jusqu’au raffinement des

chaussures et enfin les normes sociales qui régissent l’apparence

vestimentaire dans la société médiévale. Une dernière partie

est consacrée à la confection et à l’entretien des vêtements.

Autour

de l’exposition :



De

mai à décembre

2026 sont proposés de nombreux événements autour

de la mode et du textile au

Moyen Âge :

cycle de conférences, week-end médiéval en juillet,

mini-exposition sur la tapisserie en juin et juillet en partenariat

avec l’IESA etc….

Programmation à

suivre sur

www.tourjeansanspeur.com

Billetterie programmation : https://www.payasso.fr/tourjsp/programmation2026

Paraître___________________________________________________________

Si,

jusqu’au XIIIe

siècle, les vêtements se portent larges, avec parfois un laçage

permettant de souligner le torse, à l’aube du XIVe

siècle débute une véritable révolution.

Les

vêtements amples font désormais place à des tenues ajustées,

obéissant à une même esthétique : un corps fin et élancé. Celui

des femmes est souligné par le port d’une cotte resserrée au

niveau du torse et pourvue d’un décolleté tandis que le corps

masculin est mis en valeur par un pourpoint ajusté et des chausses

montantes. Les moralistes ont très tôt fustigé cette mode

effrontée, comparant la silhouette masculine à celle d’un

lévrier.

Au

XVe

siècle, le pourpoint, élément principal de la garde-robe masculine

remonte à mi- fesses. Cette évolution demande un réajustement des

chausses qui finissent par se rejoindre, complétées par la

braguette, apparaissant au même moment !

En

guide de soutien-gorge, les femmes bandent leur buste ou bien usent

de « robes à sachet de poitrine » lorsque les seins sont

tombants ou bien trop opulents.

Se

jouer du vêtement________________________________________________

Les

cours sont les lieux privilégiés de l’excentricité. Reflet de

celles-ci, le vêtement aristocratique comprend de nombreux

accessoires et artifices caractéristiques à la fin du Moyen Âge :

ceintures d’orfèvreries à clochettes, découpures pour orner la

collerette des chaperons, le bas des robes ou bien les poignets des

manches, pierres précieuses, fourrures, plumes, etc…

Boutons

ou noyaux

et lacets viennent accentuer la finesse de la silhouette tandis que

des ouvertures bordées de fourrures sur les côtés des houppelandes

laissent voir le vêtement du dessous. Ces fentes permettent aussi

accessoirement de récupérer les objets accrochés à la ceinture.

Les couvre-chefs suivent ces excentricités. Les élégants jouent

sur les multiples manières de porter leur chaperon tandis que les

élégantes portent des coiffes de plus en plus aériennes,

comparables aux voilures d’un navire !

La

chaussure, comme le vêtement, s’affine, donnant naissance au XVe

siècle à la poulaine, puis par la suite à

la patte d’ours. Pour déambuler dans les

rues boueuses, il est possible d’user de patins ou « socques »,

sorte de sur-chaussure à semelle épaisse munie d’une lanière.

L’habit

fait le moine_________________________________________________

Pour

les moralistes, le vêtement est le reflet de l’âme. Les autorités

religieuses et laïques veillent ainsi au respect des normes sociales

et limitent les excès. Dès le XIIIe

siècle, des lois somptuaires sont promulguées obligeant chacun

à être vêtu d’une façon qui reflète son rang dans la société.

En Italie, des bûchers sont installés en place publique afin

d’exhorter les fidèles à brûler leurs parures outrancières.

Pour les prostituées, les voiles ou les couvre-chefs sont proscrits.

À Bergame, en Italie, un chaperon rouge à sonnettes stigmatise les

proxénètes ! Les communautés non chrétiennes doivent porter

des signes discriminants : par exemple, les Juifs arborent une

calotte jaune à Marseille, les Musulmans une rouelle d’étoffe

jaune en Espagne.

Des

signes distinctifs font leur apparition dans l’aristocratie. Les

armoiries, apparues sur les champs de batailles dès le XIIe

siècle, sont représentées brodées sur les vêtements, sous forme

de petits écussons. Ces vêtements peuvent être aussi personnalisés

aux couleurs et aux armes du prince. Au XIVe

siècle, les devises, emblèmes personnels du prince, se diffusent et

deviennent de véritables outils de communication.

Seuls

les déguisements pour les nombreuses fêtes permettent, pour un

temps, un bouleversement des valeurs que représente

parfaitement le fou, amuseur professionnel au service des rois et

princes.

Commissaire

de l’exposition :

Nadège

Gauffre Fayolle,

historienne médiéviste

chercheuse

indépendante, spécialiste du fait vestimentaire

au

Moyen Âge et

membre de l’AFET

(Association Française pour l’Étude du Textile)

Avec le prêt de collections de vêtements et accessoires des Associations de reconstitution Mercurius et Artemis (Nicolas Baptiste et Soline Anthore Baptiste, respectivement docteurs en histoire de l’armure et en histoire du vêtement)

L’exposition La mode au Moyen Âge offre un voyage

dans l’univers vestimentaire médiéval, où les

tailleurs rivalisent d’ingéniosité pour mettre en valeur

la silhouette et la richesse du propriétaire.

Ce sont là les prémices des phénomènes de mode

tels que nous les connaissons aujourd’hui !

Du mercredi 08 avril 2026 au dimanche 07 mars 2027 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h30 à 18h00

Fermé du lundi 03 août 2026 au mardi 01 septembre 2026

payant

Visite libre

Tarif normal : 7€

Tarif réduit* : 5€

Visite guidée de l’exposition Mode

Tarif normal : 12€

Tarif réduit* : 8€

(*étudiants, demandeurs emploi, amis du Louvre, amis de Cluny, professeurs, personnes handicapées et accompagnateurs, 7-18 ans)

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 106 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T16:30:00+02:00

fin : 2027-03-07T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-04-08T13:30:00+02:00_2026-04-08T18:00:00+02:00;2026-04-09T13:30:00+02:00_2026-04-09T18:00:00+02:00;2026-04-10T13:30:00+02:00_2026-04-10T18:00:00+02:00;2026-04-11T13:30:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-12T13:30:00+02:00_2026-04-12T18:00:00+02:00;2026-04-15T13:30:00+02:00_2026-04-15T18:00:00+02:00;2026-04-16T13:30:00+02:00_2026-04-16T18:00:00+02:00;2026-04-17T13:30:00+02:00_2026-04-17T18:00:00+02:00;2026-04-18T13:30:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00;2026-04-19T13:30:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00;2026-04-22T13:30:00+02:00_2026-04-22T18:00:00+02:00;2026-04-23T13:30:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-24T13:30:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-25T13:30:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-04-26T13:30:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00;2026-04-29T13:30:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00;2026-04-30T13:30:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00;2026-05-01T13:30:00+02:00_2026-05-01T18:00:00+02:00;2026-05-02T13:30:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00;2026-05-03T13:30:00+02:00_2026-05-03T18:00:00+02:00;2026-05-06T13:30:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00;2026-05-07T13:30:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-08T13:30:00+02:00_2026-05-08T18:00:00+02:00;2026-05-09T13:30:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00;2026-05-10T13:30:00+02:00_2026-05-10T18:00:00+02:00;2026-05-13T13:30:00+02:00_2026-05-13T18:00:00+02:00;2026-05-14T13:30:00+02:00_2026-05-14T18:00:00+02:00;2026-05-15T13:30:00+02:00_2026-05-15T18:00:00+02:00;2026-05-16T13:30:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00;2026-05-17T13:30:00+02:00_2026-05-17T18:00:00+02:00;2026-05-20T13:30:00+02:00_2026-05-20T18:00:00+02:00;2026-05-21T13:30:00+02:00_2026-05-21T18:00:00+02:00;2026-05-22T13:30:00+02:00_2026-05-22T18:00:00+02:00;2026-05-23T13:30:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00;2026-05-24T13:30:00+02:00_2026-05-24T18:00:00+02:00;2026-05-27T13:30:00+02:00_2026-05-27T18:00:00+02:00;2026-05-28T13:30:00+02:00_2026-05-28T18:00:00+02:00;2026-05-29T13:30:00+02:00_2026-05-29T18:00:00+02:00;2026-05-30T13:30:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00;2026-05-31T13:30:00+02:00_2026-05-31T18:00:00+02:00;2026-06-03T13:30:00+02:00_2026-06-03T18:00:00+02:00;2026-06-04T13:30:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00;2026-06-05T13:30:00+02:00_2026-06-05T18:00:00+02:00;2026-06-06T13:30:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-07T13:30:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00;2026-06-10T13:30:00+02:00_2026-06-10T18:00:00+02:00;2026-06-11T13:30:00+02:00_2026-06-11T18:00:00+02:00;2026-06-12T13:30:00+02:00_2026-06-12T18:00:00+02:00;2026-06-13T13:30:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-14T13:30:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00;2026-06-17T13:30:00+02:00_2026-06-17T18:00:00+02:00;2026-06-18T13:30:00+02:00_2026-06-18T18:00:00+02:00;2026-06-19T13:30:00+02:00_2026-06-19T18:00:00+02:00;2026-06-20T13:30:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-21T13:30:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00;2026-06-24T13:30:00+02:00_2026-06-24T18:00:00+02:00;2026-06-25T13:30:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-26T13:30:00+02:00_2026-06-26T18:00:00+02:00;2026-06-27T13:30:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00;2026-06-28T13:30:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00;2026-07-01T13:30:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T13:30:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T13:30:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-04T13:30:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-05T13:30:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00;2026-07-08T13:30:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T13:30:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T13:30:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T13:30:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-12T13:30:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00;2026-07-15T13:30:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T13:30:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T13:30:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-18T13:30:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-19T13:30:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00;2026-07-22T13:30:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-23T13:30:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00;2026-07-24T13:30:00+02:00_2026-07-24T18:00:00+02:00;2026-07-25T13:30:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-07-26T13:30:00+02:00_2026-07-26T18:00:00+02:00;2026-07-29T13:30:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-07-30T13:30:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00;2026-07-31T13:30:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00;2026-08-01T13:30:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00;2026-08-02T13:30:00+02:00_2026-08-02T18:00:00+02:00;2026-09-02T13:30:00+02:00_2026-09-02T18:00:00+02:00;2026-09-03T13:30:00+02:00_2026-09-03T18:00:00+02:00;2026-09-04T13:30:00+02:00_2026-09-04T18:00:00+02:00;2026-09-05T13:30:00+02:00_2026-09-05T18:00:00+02:00;2026-09-06T13:30:00+02:00_2026-09-06T18:00:00+02:00;2026-09-09T13:30:00+02:00_2026-09-09T18:00:00+02:00;2026-09-10T13:30:00+02:00_2026-09-10T18:00:00+02:00;2026-09-11T13:30:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00;2026-09-12T13:30:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-13T13:30:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00;2026-09-16T13:30:00+02:00_2026-09-16T18:00:00+02:00;2026-09-17T13:30:00+02:00_2026-09-17T18:00:00+02:00;2026-09-18T13:30:00+02:00_2026-09-18T18:00:00+02:00;2026-09-19T13:30:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T13:30:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00;2026-09-23T13:30:00+02:00_2026-09-23T18:00:00+02:00;2026-09-24T13:30:00+02:00_2026-09-24T18:00:00+02:00;2026-09-25T13:30:00+02:00_2026-09-25T18:00:00+02:00;2026-09-26T13:30:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00;2026-09-27T13:30:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00;2026-09-30T13:30:00+02:00_2026-09-30T18:00:00+02:00;2026-10-01T13:30:00+02:00_2026-10-01T18:00:00+02:00;2026-10-02T13:30:00+02:00_2026-10-02T18:00:00+02:00;2026-10-03T13:30:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00;2026-10-04T13:30:00+02:00_2026-10-04T18:00:00+02:00;2026-10-07T13:30:00+02:00_2026-10-07T18:00:00+02:00;2026-10-08T13:30:00+02:00_2026-10-08T18:00:00+02:00;2026-10-09T13:30:00+02:00_2026-10-09T18:00:00+02:00;2026-10-10T13:30:00+02:00_2026-10-10T18:00:00+02:00;2026-10-11T13:30:00+02:00_2026-10-11T18:00:00+02:00;2026-10-14T13:30:00+02:00_2026-10-14T18:00:00+02:00;2026-10-15T13:30:00+02:00_2026-10-15T18:00:00+02:00;2026-10-16T13:30:00+02:00_2026-10-16T18:00:00+02:00;2026-10-17T13:30:00+02:00_2026-10-17T18:00:00+02:00;2026-10-18T13:30:00+02:00_2026-10-18T18:00:00+02:00;2026-10-21T13:30:00+02:00_2026-10-21T18:00:00+02:00;2026-10-22T13:30:00+02:00_2026-10-22T18:00:00+02:00;2026-10-23T13:30:00+02:00_2026-10-23T18:00:00+02:00;2026-10-24T13:30:00+02:00_2026-10-24T18:00:00+02:00;2026-10-25T13:30:00+02:00_2026-10-25T18:00:00+02:00;2026-10-28T13:30:00+02:00_2026-10-28T18:00:00+02:00;2026-10-29T13:30:00+02:00_2026-10-29T18:00:00+02:00;2026-10-30T13:30:00+02:00_2026-10-30T18:00:00+02:00;2026-10-31T13:30:00+02:00_2026-10-31T18:00:00+02:00;2026-11-01T13:30:00+02:00_2026-11-01T18:00:00+02:00;2026-11-04T13:30:00+02:00_2026-11-04T18:00:00+02:00;2026-11-05T13:30:00+02:00_2026-11-05T18:00:00+02:00;2026-11-06T13:30:00+02:00_2026-11-06T18:00:00+02:00;2026-11-07T13:30:00+02:00_2026-11-07T18:00:00+02:00;2026-11-08T13:30:00+02:00_2026-11-08T18:00:00+02:00;2026-11-11T13:30:00+02:00_2026-11-11T18:00:00+02:00;2026-11-12T13:30:00+02:00_2026-11-12T18:00:00+02:00;2026-11-13T13:30:00+02:00_2026-11-13T18:00:00+02:00;2026-11-14T13:30:00+02:00_2026-11-14T18:00:00+02:00;2026-11-15T13:30:00+02:00_2026-11-15T18:00:00+02:00;2026-11-18T13:30:00+02:00_2026-11-18T18:00:00+02:00;2026-11-19T13:30:00+02:00_2026-11-19T18:00:00+02:00;2026-11-20T13:30:00+02:00_2026-11-20T18:00:00+02:00;2026-11-21T13:30:00+02:00_2026-11-21T18:00:00+02:00;2026-11-22T13:30:00+02:00_2026-11-22T18:00:00+02:00;2026-11-25T13:30:00+02:00_2026-11-25T18:00:00+02:00;2026-11-26T13:30:00+02:00_2026-11-26T18:00:00+02:00;2026-11-27T13:30:00+02:00_2026-11-27T18:00:00+02:00;2026-11-28T13:30:00+02:00_2026-11-28T18:00:00+02:00;2026-11-29T13:30:00+02:00_2026-11-29T18:00:00+02:00;2026-12-02T13:30:00+02:00_2026-12-02T18:00:00+02:00;2026-12-03T13:30:00+02:00_2026-12-03T18:00:00+02:00;2026-12-04T13:30:00+02:00_2026-12-04T18:00:00+02:00;2026-12-05T13:30:00+02:00_2026-12-05T18:00:00+02:00;2026-12-06T13:30:00+02:00_2026-12-06T18:00:00+02:00;2026-12-09T13:30:00+02:00_2026-12-09T18:00:00+02:00;2026-12-10T13:30:00+02:00_2026-12-10T18:00:00+02:00;2026-12-11T13:30:00+02:00_2026-12-11T18:00:00+02:00;2026-12-12T13:30:00+02:00_2026-12-12T18:00:00+02:00;2026-12-13T13:30:00+02:00_2026-12-13T18:00:00+02:00;2026-12-16T13:30:00+02:00_2026-12-16T18:00:00+02:00;2026-12-17T13:30:00+02:00_2026-12-17T18:00:00+02:00;2026-12-18T13:30:00+02:00_2026-12-18T18:00:00+02:00;2026-12-19T13:30:00+02:00_2026-12-19T18:00:00+02:00;2026-12-20T13:30:00+02:00_2026-12-20T18:00:00+02:00;2026-12-23T13:30:00+02:00_2026-12-23T18:00:00+02:00;2026-12-24T13:30:00+02:00_2026-12-24T18:00:00+02:00;2026-12-25T13:30:00+02:00_2026-12-25T18:00:00+02:00;2026-12-26T13:30:00+02:00_2026-12-26T18:00:00+02:00;2026-12-27T13:30:00+02:00_2026-12-27T18:00:00+02:00;2026-12-30T13:30:00+02:00_2026-12-30T18:00:00+02:00;2026-12-31T13:30:00+02:00_2026-12-31T18:00:00+02:00;2027-01-01T13:30:00+02:00_2027-01-01T18:00:00+02:00;2027-01-02T13:30:00+02:00_2027-01-02T18:00:00+02:00;2027-01-03T13:30:00+02:00_2027-01-03T18:00:00+02:00;2027-01-06T13:30:00+02:00_2027-01-06T18:00:00+02:00;2027-01-07T13:30:00+02:00_2027-01-07T18:00:00+02:00;2027-01-08T13:30:00+02:00_2027-01-08T18:00:00+02:00;2027-01-09T13:30:00+02:00_2027-01-09T18:00:00+02:00;2027-01-10T13:30:00+02:00_2027-01-10T18:00:00+02:00;2027-01-13T13:30:00+02:00_2027-01-13T18:00:00+02:00;2027-01-14T13:30:00+02:00_2027-01-14T18:00:00+02:00;2027-01-15T13:30:00+02:00_2027-01-15T18:00:00+02:00;2027-01-16T13:30:00+02:00_2027-01-16T18:00:00+02:00;2027-01-17T13:30:00+02:00_2027-01-17T18:00:00+02:00;2027-01-20T13:30:00+02:00_2027-01-20T18:00:00+02:00;2027-01-21T13:30:00+02:00_2027-01-21T18:00:00+02:00;2027-01-22T13:30:00+02:00_2027-01-22T18:00:00+02:00;2027-01-23T13:30:00+02:00_2027-01-23T18:00:00+02:00;2027-01-24T13:30:00+02:00_2027-01-24T18:00:00+02:00;2027-01-27T13:30:00+02:00_2027-01-27T18:00:00+02:00;2027-01-28T13:30:00+02:00_2027-01-28T18:00:00+02:00;2027-01-29T13:30:00+02:00_2027-01-29T18:00:00+02:00;2027-01-30T13:30:00+02:00_2027-01-30T18:00:00+02:00;2027-01-31T13:30:00+02:00_2027-01-31T18:00:00+02:00;2027-02-03T13:30:00+02:00_2027-02-03T18:00:00+02:00;2027-02-04T13:30:00+02:00_2027-02-04T18:00:00+02:00;2027-02-05T13:30:00+02:00_2027-02-05T18:00:00+02:00;2027-02-06T13:30:00+02:00_2027-02-06T18:00:00+02:00;2027-02-07T13:30:00+02:00_2027-02-07T18:00:00+02:00;2027-02-10T13:30:00+02:00_2027-02-10T18:00:00+02:00;2027-02-11T13:30:00+02:00_2027-02-11T18:00:00+02:00;2027-02-12T13:30:00+02:00_2027-02-12T18:00:00+02:00;2027-02-13T13:30:00+02:00_2027-02-13T18:00:00+02:00;2027-02-14T13:30:00+02:00_2027-02-14T18:00:00+02:00;2027-02-17T13:30:00+02:00_2027-02-17T18:00:00+02:00;2027-02-18T13:30:00+02:00_2027-02-18T18:00:00+02:00;2027-02-19T13:30:00+02:00_2027-02-19T18:00:00+02:00;2027-02-20T13:30:00+02:00_2027-02-20T18:00:00+02:00;2027-02-21T13:30:00+02:00_2027-02-21T18:00:00+02:00;2027-02-24T13:30:00+02:00_2027-02-24T18:00:00+02:00;2027-02-25T13:30:00+02:00_2027-02-25T18:00:00+02:00;2027-02-26T13:30:00+02:00_2027-02-26T18:00:00+02:00;2027-02-27T13:30:00+02:00_2027-02-27T18:00:00+02:00;2027-02-28T13:30:00+02:00_2027-02-28T18:00:00+02:00;2027-03-03T13:30:00+02:00_2027-03-03T18:00:00+02:00;2027-03-04T13:30:00+02:00_2027-03-04T18:00:00+02:00;2027-03-05T13:30:00+02:00_2027-03-05T18:00:00+02:00;2027-03-06T13:30:00+02:00_2027-03-06T18:00:00+02:00;2027-03-07T13:30:00+02:00_2027-03-07T18:00:00+02:00

Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel 75002 PARIS

https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/ +33140262028 contact@tourjeansanspeur.com



Afficher la carte du lieu Tour Jean sans Peur et trouvez le meilleur itinéraire

