EXPOSITION LA MODE AU MOYEN AGE Tour Jean sans Peur PARIS
EXPOSITION LA MODE AU MOYEN AGE Tour Jean sans Peur PARIS mercredi 8 avril 2026.
L’exposition
plonge le spectateur dans l’univers de la mode médiévale à travers
trois thématiques présentant l’évolution de la silhouette,
l’importance des accessoires, des coiffes jusqu’au raffinement des
chaussures et enfin les normes sociales qui régissent l’apparence
vestimentaire dans la société médiévale. Une dernière partie
est consacrée à la confection et à l’entretien des vêtements.
Autour
de l’exposition :
De
mai à décembre
2026 sont proposés de nombreux événements autour
de la mode et du textile au
Moyen Âge :
cycle de conférences, week-end médiéval en juillet,
mini-exposition sur la tapisserie en juin et juillet en partenariat
avec l’IESA etc….
Programmation à
suivre sur
www.tourjeansanspeur.com
Billetterie programmation : https://www.payasso.fr/tourjsp/programmation2026
Paraître___________________________________________________________
Si,
jusqu’au XIIIe
siècle, les vêtements se portent larges, avec parfois un laçage
permettant de souligner le torse, à l’aube du XIVe
siècle débute une véritable révolution.
Les
vêtements amples font désormais place à des tenues ajustées,
obéissant à une même esthétique : un corps fin et élancé. Celui
des femmes est souligné par le port d’une cotte resserrée au
niveau du torse et pourvue d’un décolleté tandis que le corps
masculin est mis en valeur par un pourpoint ajusté et des chausses
montantes. Les moralistes ont très tôt fustigé cette mode
effrontée, comparant la silhouette masculine à celle d’un
lévrier.
Au
XVe
siècle, le pourpoint, élément principal de la garde-robe masculine
remonte à mi- fesses. Cette évolution demande un réajustement des
chausses qui finissent par se rejoindre, complétées par la
braguette, apparaissant au même moment !
En
guide de soutien-gorge, les femmes bandent leur buste ou bien usent
de « robes à sachet de poitrine » lorsque les seins sont
tombants ou bien trop opulents.
Se
jouer du vêtement________________________________________________
Les
cours sont les lieux privilégiés de l’excentricité. Reflet de
celles-ci, le vêtement aristocratique comprend de nombreux
accessoires et artifices caractéristiques à la fin du Moyen Âge :
ceintures d’orfèvreries à clochettes, découpures pour orner la
collerette des chaperons, le bas des robes ou bien les poignets des
manches, pierres précieuses, fourrures, plumes, etc…
Boutons
ou noyaux
et lacets viennent accentuer la finesse de la silhouette tandis que
des ouvertures bordées de fourrures sur les côtés des houppelandes
laissent voir le vêtement du dessous. Ces fentes permettent aussi
accessoirement de récupérer les objets accrochés à la ceinture.
Les couvre-chefs suivent ces excentricités. Les élégants jouent
sur les multiples manières de porter leur chaperon tandis que les
élégantes portent des coiffes de plus en plus aériennes,
comparables aux voilures d’un navire !
La
chaussure, comme le vêtement, s’affine, donnant naissance au XVe
siècle à la poulaine, puis par la suite à
la patte d’ours. Pour déambuler dans les
rues boueuses, il est possible d’user de patins ou « socques »,
sorte de sur-chaussure à semelle épaisse munie d’une lanière.
L’habit
fait le moine_________________________________________________
Pour
les moralistes, le vêtement est le reflet de l’âme. Les autorités
religieuses et laïques veillent ainsi au respect des normes sociales
et limitent les excès. Dès le XIIIe
siècle, des lois somptuaires sont promulguées obligeant chacun
à être vêtu d’une façon qui reflète son rang dans la société.
En Italie, des bûchers sont installés en place publique afin
d’exhorter les fidèles à brûler leurs parures outrancières.
Pour les prostituées, les voiles ou les couvre-chefs sont proscrits.
À Bergame, en Italie, un chaperon rouge à sonnettes stigmatise les
proxénètes ! Les communautés non chrétiennes doivent porter
des signes discriminants : par exemple, les Juifs arborent une
calotte jaune à Marseille, les Musulmans une rouelle d’étoffe
jaune en Espagne.
Des
signes distinctifs font leur apparition dans l’aristocratie. Les
armoiries, apparues sur les champs de batailles dès le XIIe
siècle, sont représentées brodées sur les vêtements, sous forme
de petits écussons. Ces vêtements peuvent être aussi personnalisés
aux couleurs et aux armes du prince. Au XIVe
siècle, les devises, emblèmes personnels du prince, se diffusent et
deviennent de véritables outils de communication.
Seuls
les déguisements pour les nombreuses fêtes permettent, pour un
temps, un bouleversement des valeurs que représente
parfaitement le fou, amuseur professionnel au service des rois et
princes.
Commissaire
de l’exposition :
Nadège
Gauffre Fayolle,
historienne médiéviste
chercheuse
indépendante, spécialiste du fait vestimentaire
au
Moyen Âge et
membre de l’AFET
(Association Française pour l’Étude du Textile)
Avec le prêt de collections de vêtements et accessoires des Associations de reconstitution Mercurius et Artemis (Nicolas Baptiste et Soline Anthore Baptiste, respectivement docteurs en histoire de l’armure et en histoire du vêtement)
L’exposition La mode au Moyen Âge offre un voyage
dans l’univers vestimentaire médiéval, où les
tailleurs rivalisent d’ingéniosité pour mettre en valeur
la silhouette et la richesse du propriétaire.
Ce sont là les prémices des phénomènes de mode
tels que nous les connaissons aujourd’hui !
Du mercredi 08 avril 2026 au dimanche 07 mars 2027 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 13h30 à 18h00
Fermé du lundi 03 août 2026 au mardi 01 septembre 2026
payant
Visite libre
Tarif normal : 7€
Tarif réduit* : 5€
Visite guidée de l’exposition Mode
Tarif normal : 12€
Tarif réduit* : 8€
(*étudiants, demandeurs emploi, amis du Louvre, amis de Cluny, professeurs, personnes handicapées et accompagnateurs, 7-18 ans)
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 106 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-08T16:30:00+02:00
fin : 2027-03-07T19:00:00+01:00
Date(s) : 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Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel 75002 PARIS
https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/ +33140262028 contact@tourjeansanspeur.com
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