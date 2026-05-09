Exposition Là où les Arbres Prennent Forme Villa Majorelle Nancy

Nancy

Exposition Là où les Arbres Prennent Forme

Villa Majorelle 1 Rue Louis Majorelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-07-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-07-15 2026-11-02 2026-12-26 2027-01-02

Restitution de la résidence d’artiste La Villa Majorelle a accueilli en mars 2025, en résidence Hugo Drubay, designer.

Les pièces de mobilier et deux tapis inspirés par cette maison Art nouveau et créés à l’issue de cette résidence sont exposés et entrent en résonance avec l’œuvre de Louis Majorelle. Elles témoignent d’une création inspirée par le vivant, par le mimétisme de la nature, et par un lien étroit entre artisanat et innovation, à l’image de ce que l’Art nouveau portait en son temps.

Résidence d’artiste dans le cadre du projet Art nouveau as a new Eutopia organisé par le Réseau Art nouveau, soutenu par le programme Creative Europe de la Commission Européenne.Tout public

7.5 .

Villa Majorelle 1 Rue Louis Majorelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

Restitution of the artist residency: In March 2025, the Villa Majorelle welcomed Hugo Drubay, designer, in residence.

The pieces of furniture and two carpets inspired by this Art Nouveau house and created at the end of this residency are exhibited and resonate with the work of Louis Majorelle. They bear witness to a creation inspired by the living, by the mimicry of nature, and by a close link between craftsmanship and innovation, in the image of what Art Nouveau was all about in its time.

Artist residency as part of the Art nouveau as a new Eutopia project organized by the Réseau Art nouveau, supported by the European Commission’s Creative Europe program.

L’événement Exposition Là où les Arbres Prennent Forme Nancy a été mis à jour le 2026-05-09 par DESTINATION NANCY