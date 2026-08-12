UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Maixent-l'École

Exposition la photographie À la manière de Salle capitulaire Saint-Maixent-l’École

samedi 19 septembre 2026 · Salle capitulaire · Saint-Maixent-l'École

Exposition la photographie À la manière de Salle capitulaire Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle capitulaire
Adresse
Rue de l'Abbaye
Ville
79400 Saint-Maixent-l'École
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Maixent-l’École

Exposition la photographie À la manière de

Salle capitulaire Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez l’exposition photographique À la manière de , consacrée au patrimoine local. À travers une série de clichés inspirés de regards artistiques, redécouvrez les richesses du territoire sous un angle original.

Gratuit.   .

Salle capitulaire Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition la photographie À la manière de

L’événement Exposition la photographie À la manière de Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre

À voir aussi à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)