Exposition la photographie À la manière de Salle capitulaire Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Exposition la photographie À la manière de

Salle capitulaire Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’exposition photographique À la manière de , consacrée au patrimoine local. À travers une série de clichés inspirés de regards artistiques, redécouvrez les richesses du territoire sous un angle original.

Gratuit. .

Salle capitulaire Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77

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English : Exposition la photographie À la manière de

L’événement Exposition la photographie À la manière de Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre