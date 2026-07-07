Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Exposition La plume colmarienne

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Venez découvrir cette exposition mêlant peintures et sculptures dans des styles propres à chaque artiste.

La plume Colmarienne vous présente leur nouvelle exposition.

François Stoerckler vous charmera avec ses aquarelles représentant de vastes paysages, ses fusains et ses objets en récup’art, bois flottés, et ses pendulettes originales.

Que ce soit dans les toiles en acrylique ou celles à la peinture à l’huile qui donne à l’oeuvre sa profondeur, sa force et sa lumière, laissez vous entraîner dans l’univers de Raymond et malou Kiener. Adeptes de la peinture figurative, ils excellent dans la représentation de portraits, de paysages marins ou de montagne.

FLOG est une artiste peintre locale spécialisée dans les portraits et personnages contemporains. Avec ses peintures à l’huile et acryliques, cette poétesse vous propose un moment d’évasion et de découverte dans un monde pictural excentrique et atypique haut en couleur.

Jef nous donne l’occasion de découvrir toute une série de chapeaux.

0 .

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover this exhibition combining paintings and sculptures in styles unique to each artist.

L’événement Exposition La plume colmarienne Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg