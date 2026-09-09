Exposition « La rue est à nous, mais oui, mais oui, l’école est finie », Vitrine des essais, Bordeaux

Informations pratiques

Exposition « La rue est à nous, mais oui, mais oui, l’école est finie » 19 et 20 septembre Vitrine des essais Gironde

Gratuit. Ouvert à tous. La visite se fait en totale autonomie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La rue est à nous, que la joie vienne ! Mais oui, mais oui, l’école est finie !

Exposition du 20 juin au 20 septembre 2026

La Vitrine des Essais a été investie par les étudiants d’hypokhâgne d’histoire des arts. Conçue comme une expression désaccordée ou un chaos organisé, elle met en scène le départ des élèves de l’établissement. Le lycée n’est pas pour autant complètement vide : il en subsiste un semblant de vie. Un Panthéon de marbre et de vestiges y côtoie de poussiéreux ordinateurs : Montaigne y croise Brutus ; Homère, Platon, Voltaire…au milieu de livres, de tables, de chaises, d’imprimantes essoufflées et de câbles emmêlés, les encyclopédies, sagement agencées, narguent les copies oubliées. Même sans ses élèves, l’école reste là, hantée par ses figures de proue et son matériel scolaire. La rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, mais oui, l’école est finie, chantait Sheila en 1963.

Si tous les savoirs et toutes les disciplines s’y confondent, cette exposition peut, sans nul doute, se lire comme une vanité. Représentation de la fragilité de la vie humaine, de la vacuité des passions et des possessions (Vanitas vanitatum, et omnia vanitas), elle rappelle le caractère éphémère de l’existence ainsi que la fragilité du savoir humain.

« et huit et huit à leur tour s’en vont

et quatre et quatre et deux et deux

à leur tour fichent le camp

et un et un ne font ni une ni deux

un à un s’en vont également.

Et l’oiseau-lyre joue

et l’enfant chante. »

– Pages d’écriture, J. Prévert

Lisa, Jeanne, Maud, Louise, Lucas, Léo, Elliot, Lucie, Léo, Albane, Louise, Edena, Guillaume, Lisa-Rose

Vitrine des essais 226 rue sainte Catherine 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 0663523209 https://montaigne-bordeaux.fr/ La Vitrine des essais est l’espace d’exposition du lycée Montaigne. Il est géré par les élèves et les étudiants en art. Dans la rue Sainte-Catherine, quatre grandes vitrines sont visibles depuis la rue piétonne.

La rue est à nous, que la joie vienne ! Mais oui, mais oui, l’école est finie !

©corinneszabo