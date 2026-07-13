Exposition La Saison des Jardiniers entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam Nancy

Informations pratiques

Nancy

Exposition La Saison des Jardiniers

entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam Parc de la pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Vendredi 2026-07-13 06:30:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

Aux abords du Jardin et Poulailler Partagé, en plein cœur du Parc de la Pépinière, Mathilde Dieudonné présente son exposition ‘La Saison des Jardiniers’, dédiée aux jardiniers du jardin nourricier du plateau de Haye et accueillie par l’AVQ Léopold/Ville Vieille.Tout public

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entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam Parc de la pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

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English :

Near the Shared Garden and Chicken Coop, right in the heart of Parc de la Pépinière, Mathilde Dieudonné presents her exhibition “La Saison des Jardiniers” (The Gardeners’ Season), dedicated to the gardeners of the community garden on the Haye Plateau and hosted by the AVQ Léopold/Ville Vieille.

L’événement Exposition La Saison des Jardiniers Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY