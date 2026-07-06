Informations pratiques

Evenement dans le cadre du 14e festival Formula Bula, bande dessinée et plus si affinités, du 25 au 27 septembre.

En plus de l’exposition nous proposons des coloriages autour de l’univers de cette adorable famille de gentils trolls aux allures d’hippopotames qui enchantent petits et grands depuis plus de 80 ans.

Profitez également de projections de plusieurs épisodes de la série de dessins animés La Vallée des Moomins le samedi 3 octobre à 16h.

Nous accueillons le monde enchanté des Moomins à travers l’exposition des illustrations de l’autrice Tove Jansson.

Du mardi 01 septembre 2026 au samedi 03 octobre 2026 :

Le samedi 03 octobre 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-04T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-10-03T16:00:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



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