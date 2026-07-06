Exposition « La vallée des Moomins » à la bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire Paris
mardi 1 septembre 2026 · Bibliothèque Aimé Césaire · Paris
Informations pratiques
Evenement dans le cadre du 14e festival Formula Bula, bande dessinée et plus si affinités, du 25 au 27 septembre.
En plus de l’exposition nous proposons des coloriages autour de l’univers de cette adorable famille de gentils trolls aux allures d’hippopotames qui enchantent petits et grands depuis plus de 80 ans.
Profitez également de projections de plusieurs épisodes de la série de dessins animés La Vallée des Moomins le samedi 3 octobre à 16h.
Nous accueillons le monde enchanté des Moomins à travers l’exposition des illustrations de l’autrice Tove Jansson.
Du mardi 01 septembre 2026 au samedi 03 octobre 2026 :
Le samedi 03 octobre 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Tout public. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-10-03T16:00:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
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