Exposition | La vallée des moomins Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
mardi 1 septembre 2026 · Bibliothèque L'Heure joyeuse · Paris
Informations pratiques
BREF, SI TU N’AS PAS PEUR, MOI NON PLUS !
Dans le cadre du 14e festival Formula Bula, bande dessinée et plus si affinités, du 25 au 27 septembre, venez découvrir le monde enchanté des Moomins, la famille de gentils trolls aux allures d’hippopotames qui enchantent petits et grands depuis plus de 80 ans.
En plus de l’exposition de reproduction d’illustrations de l’auteure, nous proposons des jeux et coloriages autour des Moomins.
Profitez également de projections de plusieurs épisodes de la série de dessins animés La Vallée des Moomins lors du P’tit ciné du mercredi 23 septembre à 14h30.
Du 1er septembre au 3 octobre
Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse
Venez découvrir le monde enchanté des Moomins
Du mardi 01 septembre 2026 au samedi 03 octobre 2026 :
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque L’Heure joyeuse et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage : Semaine bien-être (à la carte) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Atelier theatre et danse 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Stage de théâtre gratuit pour adolescent·e·s 12-18 ans Association Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) PARIS 6 juillet 2026
- STAGE FABRICATION DE MASQUES – ATELIERS POUR LES ENFANTS Ateliers SOUHAM Paris 6 juillet 2026
- Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS 6 juillet 2026