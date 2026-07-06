Exposition | La vallée des moomins Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Informations pratiques

BREF, SI TU N’AS PAS PEUR, MOI NON PLUS !

Dans le cadre du 14e festival Formula Bula, bande dessinée et plus si affinités, du 25 au 27 septembre, venez découvrir le monde enchanté des Moomins, la famille de gentils trolls aux allures d’hippopotames qui enchantent petits et grands depuis plus de 80 ans.

En plus de l’exposition de reproduction d’illustrations de l’auteure, nous proposons des jeux et coloriages autour des Moomins.

Profitez également de projections de plusieurs épisodes de la série de dessins animés La Vallée des Moomins lors du P’tit ciné du mercredi 23 septembre à 14h30.

Du 1er septembre au 3 octobre Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse





Venez découvrir le monde enchanté des Moomins

Du mardi 01 septembre 2026 au samedi 03 octobre 2026 :

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-04T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque L’Heure joyeuse et trouvez le meilleur itinéraire

