EXPOSITION LA VIE EN COULEUR Montpellier
EXPOSITION LA VIE EN COULEUR Montpellier jeudi 4 juin 2026.
Montpellier
EXPOSITION LA VIE EN COULEUR
121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-04
Ne manquez pas La Vie en Couleur , une exposition artistique et inclusive qui se tiendra du 4 au 6 juin à la Halle Tropisme, avec un vernissage prévu le jeudi 4 juin.
Cet événement mettra à l’honneur des œuvres réalisées par des artistes issus de ces établissements, dans une démarche de partage, de rencontre et d’ouverture.
Ne manquez pas La Vie en Couleur , une exposition artistique et inclusive qui se tiendra du 4 au 6 juin à la Halle Tropisme, avec un vernissage prévu le jeudi 4 juin.
Exposition du collectif Art-Dit, qui regroupe 26 établissements médico-sociaux engagés dans la valorisation de la création artistique en milieu médico-social.
Cet événement mettra à l’honneur des œuvres réalisées par des artistes issus de ces établissements, dans une démarche de partage, de rencontre et d’ouverture.
L’exposition est gratuite et ouverte à tous.
L’événement sera également rythmé par des ateliers participatifs (slam, danse/peinture), une performance artistique collaborative en live avec Sunra lors du vernissage et un concert de clôture avec le duo SOFT.
Le collectif Art-Dit a pour vocation de
• Valoriser l’art produit au sein des établissements médico-sociaux,
• Encourager l’inclusion dans la vie culturelle,
• Favoriser le mélange des univers artistiques
• Contribuer à changer le regard porté sur le handicap. .
121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
Don’t miss La Vie en Couleur , an inclusive art exhibition to be held from June 4 to 6 at Halle Tropisme, with an opening on Thursday June 4.
The event will showcase works created by artists from these establishments, in a spirit of sharing, encounter and openness.
L’événement EXPOSITION LA VIE EN COULEUR Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER
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