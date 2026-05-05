Montpellier

EXPOSITION LA VIE EN COULEUR

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-04

Ne manquez pas La Vie en Couleur , une exposition artistique et inclusive qui se tiendra du 4 au 6 juin à la Halle Tropisme, avec un vernissage prévu le jeudi 4 juin.

Cet événement mettra à l’honneur des œuvres réalisées par des artistes issus de ces établissements, dans une démarche de partage, de rencontre et d’ouverture.

Ne manquez pas La Vie en Couleur , une exposition artistique et inclusive qui se tiendra du 4 au 6 juin à la Halle Tropisme, avec un vernissage prévu le jeudi 4 juin.

Exposition du collectif Art-Dit, qui regroupe 26 établissements médico-sociaux engagés dans la valorisation de la création artistique en milieu médico-social.

Cet événement mettra à l’honneur des œuvres réalisées par des artistes issus de ces établissements, dans une démarche de partage, de rencontre et d’ouverture.

L’exposition est gratuite et ouverte à tous.

L’événement sera également rythmé par des ateliers participatifs (slam, danse/peinture), une performance artistique collaborative en live avec Sunra lors du vernissage et un concert de clôture avec le duo SOFT.

Le collectif Art-Dit a pour vocation de

• Valoriser l’art produit au sein des établissements médico-sociaux,

• Encourager l’inclusion dans la vie culturelle,

• Favoriser le mélange des univers artistiques

• Contribuer à changer le regard porté sur le handicap. .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Don’t miss La Vie en Couleur , an inclusive art exhibition to be held from June 4 to 6 at Halle Tropisme, with an opening on Thursday June 4.

The event will showcase works created by artists from these establishments, in a spirit of sharing, encounter and openness.

L’événement EXPOSITION LA VIE EN COULEUR Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER