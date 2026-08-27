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AGENDA · Montélimar

Exposition L’art au service de l’Humanisme Lions Club Montélimar Mistral Espace Chabrillan Montélimar

samedi 10 octobre 2026 · Espace Chabrillan · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Espace Chabrillan
Adresse
127 rue Pierre Julien
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Exposition L’art au service de l’Humanisme Lions Club Montélimar Mistral

Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-10

Exposition-vente caritative de peinture et de sculpture avec des artistes régionaux et le Patrimoine Culturel des Lions Clubs.
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Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45  arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

Charity art exhibition and sale featuring paintings and sculptures by regional artists and the Lions Clubs Cultural Heritage collection.

L’événement Exposition L’art au service de l’Humanisme Lions Club Montélimar Mistral Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération

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