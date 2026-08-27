Exposition L’art au service de l’Humanisme Lions Club Montélimar Mistral Espace Chabrillan Montélimar
samedi 10 octobre 2026 · Espace Chabrillan · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Exposition L’art au service de l’Humanisme Lions Club Montélimar Mistral
Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-10
Exposition-vente caritative de peinture et de sculpture avec des artistes régionaux et le Patrimoine Culturel des Lions Clubs.
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Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr
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English :
Charity art exhibition and sale featuring paintings and sculptures by regional artists and the Lions Clubs Cultural Heritage collection.
L’événement Exposition L’art au service de l’Humanisme Lions Club Montélimar Mistral Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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