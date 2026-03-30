Exposition L’Art de l’illustration un langage universel Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition L’Art de l’illustration un langage universel

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-21 12:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-25

Venez découvrir une exposition exceptionnelle dédiée à Harry Eliott, illustrateur majeur du début du XXe siècle.

Attaché au territoire normand, l’artiste a vécu une grande partie de sa vie à Villez-sous-Bailleul, marquant ainsi l’histoire locale de son empreinte artistique unique. Cette exposition est une invitation à plonger dans son univers singulier, entre humour et scènes de vie traditionnelles. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Exposition L’Art de l’illustration un langage universel

L’événement Exposition L’Art de l’illustration un langage universel Vernon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération