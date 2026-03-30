Exposition L’Art de l’illustration un langage universel Rue Saint-Sauveur Vernon
Exposition L’Art de l’illustration un langage universel Rue Saint-Sauveur Vernon vendredi 18 septembre 2026.
Exposition L’Art de l’illustration un langage universel
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-21 12:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-25
Venez découvrir une exposition exceptionnelle dédiée à Harry Eliott, illustrateur majeur du début du XXe siècle.
Attaché au territoire normand, l’artiste a vécu une grande partie de sa vie à Villez-sous-Bailleul, marquant ainsi l’histoire locale de son empreinte artistique unique. Cette exposition est une invitation à plonger dans son univers singulier, entre humour et scènes de vie traditionnelles. .
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition L’Art de l’illustration un langage universel
L’événement Exposition L’Art de l’illustration un langage universel Vernon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Exposition L’art informel Rue Saint-Sauveur Vernon 30 mars 2026
- PASS BOUJOU Office de Tourisme Nouvelle Normandie Bureau touristique de Vernon Vernon 1 avril 2026
- Cirque Eveil Espace Philippe Auguste Vernon 1 avril 2026
- Exposition d’affiches sur le thème Les océans et les mers, trésors oubliés de notre planète Médiathèque de Vernon Vernon 3 avril 2026
- 48h BD Fêtons la BD rencontre avec Joël Jurion Médiathèque de Vernon Vernon 3 avril 2026