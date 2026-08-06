Exposition L’art des sentiers métropolitains Saint-Louis

Informations pratiques

Saint-Louis

Exposition L’art des sentiers métropolitains

21 rue Théo Bachmann Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-17 13:30:00

fin : 2026-10-31 16:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Et si la marche devenait un outil pour découvrir autrement nos territoires ? À travers les sentiers métropolitains, l’exploration des villes et de leurs périphéries se transforme en une expérience sensible, culturelle et collective, offrant un nouveau regard sur les paysages du quotidien.

Créée par le Pavillon de l’Arsenal en 2020, en partenariat avec l’Agence des Sentiers Métropolitains, cette exposition retrace l’émergence d’une pratique née à Marseille à l’occasion de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture.

Fruit d’un travail mené par les cofondateurs de l’Agence des Sentiers Métropolitains, Baptiste Lanaspeze et Paul-Hervé Lavessière, commissaires de l’exposition, L’art des sentiers métropolitains rend hommage aux pionniers de cette démarche et dévoile les étapes de création d’un sentier métropolitain. Elle invite le public à interroger sa manière d’habiter la métropole, à porter un regard renouvelé sur les espaces ordinaires et à imaginer les contours d’une ville plus durable.

Le CAUE d’Alsace accompagne la diffusion de cette exposition afin de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux contemporains du paysage, de l’aménagement et des mobilités. Facile à accueillir et à installer, elle est mise gratuitement à disposition des collectivités, établissements culturels, associations et structures éducatives souhaitant proposer au public une découverte originale de nos territoires à travers la marche.

Exposition portée par le CAUE d’Alsace conçue par le Pavillon de l’Arsenal, Centre d’urbanisme et d’architecture de Paris. 0 .

21 rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 00 mairie@ville-saint-louis.fr

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L’événement Exposition L’art des sentiers métropolitains Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue