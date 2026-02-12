Exposition L’atelier de pimprenelle Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition L’atelier de pimprenelle

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-24 09:30:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

2026-08-24

Pendant une semaine, la Maison du Temps Jadis accueille L’Atelier de Pimprenelle pour une exposition-vente unique. Venez découvrir des créations artisanales originales, fabriquées avec passion et soin. Que ce soit pour offrir ou pour vous faire plaisir, vous trouverez forcément votre bonheur parmi cette sélection variée. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 70 81 05 07 atelierdepimprenelle@gmail.com

