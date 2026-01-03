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Exposition Laure-Anne LEMAIRE Rue Saint-Vernier Ornans

Exposition Laure-Anne LEMAIRE Rue Saint-Vernier Ornans lundi 22 juin 2026.

Lieu : Rue Saint-Vernier

Adresse : Caveau des Arts

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ornans

Exposition Laure-Anne LEMAIRE

Rue Saint-Vernier Caveau des Arts Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-22

Venez découvrir l’univers de Laure-Anne LEMAIRE à travers ses peintures où la nature et les émotions se mélangent parfaitement.   .

Rue Saint-Vernier Caveau des Arts Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 62 99 97 

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English : Exposition Laure-Anne LEMAIRE

L’événement Exposition Laure-Anne LEMAIRE Ornans a été mis à jour le 2026-05-06 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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