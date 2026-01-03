Exposition Laure-Anne LEMAIRE Rue Saint-Vernier Ornans
Exposition Laure-Anne LEMAIRE Rue Saint-Vernier Ornans lundi 22 juin 2026.
Ornans
Exposition Laure-Anne LEMAIRE
Rue Saint-Vernier Caveau des Arts Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Venez découvrir l’univers de Laure-Anne LEMAIRE à travers ses peintures où la nature et les émotions se mélangent parfaitement. .
Rue Saint-Vernier Caveau des Arts Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 62 99 97
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English : Exposition Laure-Anne LEMAIRE
L’événement Exposition Laure-Anne LEMAIRE Ornans a été mis à jour le 2026-05-06 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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