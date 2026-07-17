EXPOSITION LAURENCE DÉON Parc Thermal Bagnères-de-Luchon
samedi 1 août 2026 · Parc Thermal · Bagnères-de-Luchon
Informations pratiques
Bagnères-de-Luchon
EXPOSITION LAURENCE DÉON
Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Bijoux en noisetier
Laurence Déon est créatrice d’accessoires et bijoux artisanaux. Ses bijoux énergétiques en noisetier et pierres naturelles sont créés pour soulager les douleurs et inflammations liées à un excès d’acidité dans l’organisme.
Le noisetier est un arbre très fertile, rustique qui s’adapte à tous les climats et à tous les terrains. C’est un arbre qui ressent intimement les énergies qui l’entourent, s’y adapte avec sagesse, et les tempère. De là, mon amour pour les minéraux et les métaux me pousse à réaliser de jolies créations. .
Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22
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English :
Hazelwood Jewelry
L’événement EXPOSITION LAURENCE DÉON Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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