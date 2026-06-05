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Exposition « L’auto-Lontan », La Case Marine, Saint-Pierre

samedi 19 septembre 2026 · La Case Marine · Saint-Pierre

Exposition « L’auto-Lontan », La Case Marine, Saint-Pierre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Case Marine
Adresse
26 rue Amiral Lacaze, terre sainte
Ville
97410 Saint-Pierre
Département
La Réunion
Tarif
Accès libre

Exposition « L’auto-Lontan » 19 et 20 septembre La Case Marine La Réunion

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Présentation de maquettes de véhicules anciens ayant marqué l’histoire de La Réunion et témoignant d’une époque emblématique du patrimoine réunionnais.

La Case Marine 26 rue Amiral Lacaze, terre sainte Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 01 13 84 – 0693 61 97 78 La Case Marine est un espace culturel et patrimonial situé au 26, rue Amiral Lacaze dans le quartier de Terre-Sainte à Saint-Pierre (La Réunion). Gérée par l’AFEMAR (Association des Femmes de Marins Pêcheurs), elle est implantée dans un ancien office du tourisme sur la rive gauche de la rivière d’Abord.
Présentation de maquettes de véhicules anciens ayant marqué l’histoire de La Réunion et témoignant d’une époque emblématique du patrimoine réunionnais.

© DR

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