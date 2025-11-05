Exposition L’automne des idées FRAC Poitou-Charentes Angoulême

Angoulême

Exposition L’automne des idées

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-11-07 14:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Le Frac Poitou-Charentes inaugure sa première résidence curatoriale autour de la collection en accueillant Élise Girardot, commissaire indépendante et critique d’art.

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FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org

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English :

The Frac Poitou-Charentes inaugurates its first curatorial residency around the collection by welcoming Élise Girardot, independent curator and art critic.

L’événement Exposition L’automne des idées Angoulême a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême