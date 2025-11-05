Exposition L’automne des idées FRAC Poitou-Charentes Angoulême
Exposition L’automne des idées FRAC Poitou-Charentes Angoulême samedi 7 novembre 2026.
Angoulême
Exposition L’automne des idées
FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Le Frac Poitou-Charentes inaugure sa première résidence curatoriale autour de la collection en accueillant Élise Girardot, commissaire indépendante et critique d’art.
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FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org
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English :
The Frac Poitou-Charentes inaugurates its first curatorial residency around the collection by welcoming Élise Girardot, independent curator and art critic.
L’événement Exposition L’automne des idées Angoulême a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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