Exposition Le château de Lichtenberg, un chantier perpétuel Lichtenberg

Informations pratiques

Lichtenberg

Exposition Le château de Lichtenberg, un chantier perpétuel

rue des Cochers Lichtenberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-09-01 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-31 2026-11-01

Découvrez l’évolution architecturale du château de Lichtenberg à travers les siècles et explorez plus de 800 ans d’histoire ! Des modules interactifs et ludiques permettent aux visiteurs de s’exercer en tant qu’architecte et de découvrir les différentes époques de construction du château.

Visitez l’exposition permanente du château de Lichtenberg Le château de Lichtenberg, un chantier perpétuel

Découvrez l’évolution architecturale du château de Lichtenberg à travers les siècles et explorez plus de 800 ans d’histoire ! Des modules interactifs et ludiques permettent aux visiteurs de s’exercer en tant qu’architecte, de découvrir les différentes époques de construction ou encore les coulisses de la réhabilitation contemporaine du château.

L’exposition est complétée par la projection d’un film immersif créé en partenariat avec l’INSA de Strasbourg (Institut national des sciences appliquées) et diffusé en continu dans l’auditorium du château. Plus qu’un film, c’est un véritable voyage dans le temps qui est proposé aux visiteurs pour visualiser les bâtiments disparus. Une visite immersive inédite !

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rue des Cochers Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72 chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Discover the architectural evolution of Lichtenberg Castle through the centuries and explore over 800 years of history! Interactive and playful modules allow visitors to practice as architects and to discover the different periods of the castle’s construction.

L’événement Exposition Le château de Lichtenberg, un chantier perpétuel Lichtenberg a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre