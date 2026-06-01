Exposition Le cheval formes et représentations TARBES Tarbes

Tarbes

Exposition Le cheval formes et représentations

TARBES 2 rue de la Victoire Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-22

Même si le cheval n’est pas le roi des animaux comme l’ours et le lion, il détient néanmoins une place singulière dans la vie de l’homme.

Synonyme de puissance, de liberté et de noblesse, il est présent dans les arts depuis la Préhistoire.

Représenter le cheval nécessite une parfaite connaissance de son anatomie et de ses attitudes. Tout à la fois attribut iconographique, symbole, sujet à part entière, le cheval est un défi artistique.

Lorsque l’artiste Rosa Bonheur (1822-1899) annonce la réalisation de sa peinture Le marché aux chevaux , ses confrères lui rétorquent qu’il faut être un homme pour les peindre !

A travers plusieurs œuvres du musée Massey et de l’association de la Maison du cheval des Haras de Tarbes, vous découvrirez cet animal que le maréchal Foch, cavalier passionné, aimait tant.

À découvrir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

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TARBES 2 rue de la Victoire Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 19 02 maison.foch@mairie-tarbes.fr

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English :

Even if the horse isn’t the king of animals like the bear and the lion, it nevertheless holds a singular place in human life.

Synonymous with power, freedom and nobility, the horse has been present in the arts since prehistoric times.

Depicting the horse requires a perfect knowledge of its anatomy and attitudes. At once iconographic attribute, symbol and subject in its own right, the horse is an artistic challenge.

When the artist Rosa Bonheur (1822-1899) announced the completion of her painting The Horse Market , her colleagues retorted that you had to be a man to paint them!

Through several works from the Musée Massey and the Maison du Cheval des Haras de Tarbes association, you’ll discover this animal that Marshal Foch, a passionate horseman, loved so much.

Open Monday to Friday, 9.30am to 12pm and 2pm to 5pm

L’événement Exposition Le cheval formes et représentations Tarbes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Tarbes|CDT65