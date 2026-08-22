Exposition Le cinéma italien des années 50 à 80 par l’Université Populaire en partenariat avec les Archives municipales, le cinéma les Templiers et Assofital Office de Tourisme Montélimar Agglomération Montélimar
lundi 5 octobre 2026 · Office de Tourisme Montélimar Agglomération · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Exposition Le cinéma italien des années 50 à 80 par l’Université Populaire en partenariat avec les Archives municipales, le cinéma les Templiers et Assofital
Office de Tourisme Montélimar Agglomération 1 Montée Saint-Martin Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-05
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-10-05
A la suite d’un don aux Archives d’un fonds d’affiches de cinéma, l’Université Populaire, en partenariat avec les Archives municipales, le cinéma les Templiers et Assofital, présente une sélection d’affiches du cinéma italien des années 50 à 80 !
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Office de Tourisme Montélimar Agglomération 1 Montée Saint-Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
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English :
Following a donation of a collection of movie posters to the Archives, the Université Populaire, in partnership with the Municipal Archives, the Cinéma Les Templiers, and Assofital, presents a selection of Italian movie posters from the 1950s to the 1980s!
L’événement Exposition Le cinéma italien des années 50 à 80 par l’Université Populaire en partenariat avec les Archives municipales, le cinéma les Templiers et Assofital Montélimar a été mis à jour le 2026-08-22 par Montélimar Tourisme Agglomération
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