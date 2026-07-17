Exposition « Le Design coule de source », Collégiale Saint Pierre le Puellier, Orléans

Informations pratiques

Exposition « Le Design coule de source » 19 et 20 septembre Collégiale Saint Pierre le Puellier Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre de France Design Week 2026, l’exposition « Le Design coule de source » propose une lecture locale et engagée des grands défis contemporains à travers le prisme de l’eau. Face aux pollutions, à la raréfaction des ressources et aux risques naturels, le design apparaît comme un levier concret pour expérimenter, questionner et proposer des alternatives durables. A travers une sélection d’objets et d’initiatives, découvrez comment les designers redoublent de créativité et d’engagements sur ces sujets sensibles.

Collégiale Saint Pierre le Puellier Cloître Saint-Pierre le Puellier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dans le cadre de France Design Week 2026, l’exposition « Le Design coule de source » propose une lecture locale et engagée des grands défis contemporains à travers le prisme de l’eau.

©Ville Orleans