Exposition « Le Design coule de source », Collégiale Saint Pierre le Puellier, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Saint Pierre le Puellier · Orléans
Informations pratiques
Exposition « Le Design coule de source » 19 et 20 septembre Collégiale Saint Pierre le Puellier Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans le cadre de France Design Week 2026, l’exposition « Le Design coule de source » propose une lecture locale et engagée des grands défis contemporains à travers le prisme de l’eau. Face aux pollutions, à la raréfaction des ressources et aux risques naturels, le design apparaît comme un levier concret pour expérimenter, questionner et proposer des alternatives durables. A travers une sélection d’objets et d’initiatives, découvrez comment les designers redoublent de créativité et d’engagements sur ces sujets sensibles.
Collégiale Saint Pierre le Puellier Cloître Saint-Pierre le Puellier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Dans le cadre de France Design Week 2026, l’exposition « Le Design coule de source » propose une lecture locale et engagée des grands défis contemporains à travers le prisme de l’eau.
©Ville Orleans
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