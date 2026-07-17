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Exposition « Le Design coule de source », Collégiale Saint Pierre le Puellier, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Saint Pierre le Puellier · Orléans

Exposition « Le Design coule de source », Collégiale Saint Pierre le Puellier, Orléans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Collégiale Saint Pierre le Puellier
Adresse
Cloître Saint-Pierre le Puellier 45000 Orléans
Ville
45000 Orléans
Département
Loiret

Exposition « Le Design coule de source » 19 et 20 septembre Collégiale Saint Pierre le Puellier Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre de France Design Week 2026, l’exposition « Le Design coule de source » propose une lecture locale et engagée des grands défis contemporains à travers le prisme de l’eau. Face aux pollutions, à la raréfaction des ressources et aux risques naturels, le design apparaît comme un levier concret pour expérimenter, questionner et proposer des alternatives durables. A travers une sélection d’objets et d’initiatives, découvrez comment les designers redoublent de créativité et d’engagements sur ces sujets sensibles.

Collégiale Saint Pierre le Puellier Cloître Saint-Pierre le Puellier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Dans le cadre de France Design Week 2026, l’exposition « Le Design coule de source » propose une lecture locale et engagée des grands défis contemporains à travers le prisme de l’eau.

©Ville Orleans

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