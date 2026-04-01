Exposition Le Dessin en Majesté Festival OFF du dessin Arles
Exposition Le Dessin en Majesté Festival OFF du dessin Arles samedi 18 avril 2026.
Arles
Exposition Le Dessin en Majesté Festival OFF du dessin
Du 18/04 au 17/05/2026 tous les jours de 10h à 19h.
Vernissage le 18 avril à 18h. 12 rue Jouvène Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-04-18
L’association Cultures Nomades Production est fière d’annoncer l’ouverture de la Galerie Triptyque. Cette inauguration marquera également le coup d’envoi de sa toute première exposition, intégrée à la programmation officielle du OFF du Festival du Dessin.
Pour son vernissage inaugural, la galerie met à l’honneur le travail croisé d’un collectif d’artistes singulières Sonia Al Abdalla et Séverine Thevernet, avec l’invité pendant les rencontres d’Arles, les rencontres de la photographie de Marrakech avec une exposition de 20 artistes de la sélection de cette année.
L’Exposition Inaugurale Le Dessin en Majesté
S’inscrivant dans la dynamique du Festival du Dessin, l’artiste propose une immersion dans son univers ; Sonia Al Abdalla explore la finesse du trait et la profondeur des récits visuels, souvent empreints d’une poésie métissée. .
12 rue Jouvène Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 89 10 culturesnomadesprod@gmail.com
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English :
Cultures Nomades Production is proud to announce the opening of Galerie Triptyque. The inauguration also marks the launch of its very first exhibition, part of the official OFF program of the Festival du Dessin.
L’événement Exposition Le Dessin en Majesté Festival OFF du dessin Arles a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Arles
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