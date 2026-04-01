Malherbes, Plantes sorcières du milieu urbain LHOSTE art contemporain Arles

Arles

Malherbes, Plantes sorcières du milieu urbain

Du 18/04 au 17/05/2026 tous les jours de 11h à 18h. LHOSTE art contemporain 9 Avenue Victor Hugo, Arles, France 9 Avenue Victor Hugo 9 Avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Thibault Franc, plasticien et écrivain longtemps arlésien, devenu aujourd’hui artiste-paysan dans le sud Aveyron, se consacre de plus en plus au dessin.

Thibault Franc, plasticien et écrivain longtemps arlésien, devenu aujourd’hui artiste-paysan dans le sud Aveyron, se consacre de plus en plus au dessin. Il a développé au fil des années une relation intime avec le végétal et une préoccupation croissante pour la biodiversité. Après une déambulation botanique en sa compagnie à l’initiative de la galerie Lhoste dans les rues d’Arles à l’été 2025, les Éditions Limite lui ont proposé d’écrire un guide insolite des plantes urbaines. Mauvaises herbes envahissantes aux yeux de l’autorité publique, elles sont ici célébrées pour leurs pouvoirs, légendaires ou avérés, ainsi que pour leurs extraordinaires facultés d’adaptation naturelle.

Parcourir tout le cycle d’une plante nous fait grandir. J’ai souvent eu du plaisir à semer ou transplanter des herbes sauvages toxiques, des plantes dangereuses que je ne comptais pas utiliser, afin de simplement les côtoyer, les fréquenter un peu pour apprendre à leur contact. C’est en tout cas une première étape dans l’apprivoisement des pouvoirs de ces créatures immobiles, étape plus longue et plus subtile que de simplement se procurer leurs parties fraîches ou séchées en espérant obtenir une expérience initiatique ou récréative. Comme en amour, il s’agit de créer un lien, plutôt que de consommer, or les récits autour des pouvoirs des plantes sont un des meilleurs moyens d’apprendre à observer et de mémoriser leurs charmes et leurs particularités. Tant qu’il s’agit de fantasmes sur des plantes inaccessibles, exotiques ou presque littéraires, ces histoires n’ont pas plus de valeur que les bavardages sur les stars de cinéma. Mais quand on réalise que les mauvaises herbes vulgaires et les arbres banals ont un passé légendaire et une présence extraordinaire, les écailles nous tombent des yeux, on sort dans les rues où les herbes parviennent à pousser en dépit de tout, et le monde paraît scintiller à nouveau de merveilles.

Cette exploration jubilatoire d’un patrimoine vivant injustement méprisé ou ignoré, et cependant indissociable de nos existences citadines, devait naturellement conduire Thibault à imaginer une série de dessins originaux, dans la lignée des œuvres-assemblages dont il est coutumier. Véritables méditations visuelles, ils offrent aux lecteurs de ses textes un contrepoint plus intuitif à l’enquête historique et ethnologique, un espace de friction où les signes de la pop culture ou de l’ésotérisme s’hybrident et se confrontent avec l’iconographie classique.

C’est cette série de dessins qui sera exposée à Arles, à la galerie Lhoste, dans le cadre de l’édition 2026 Off du Festival du dessin.

À cette occasion sera également présentée la maquette finale du livre Malherbes… à paraître aux Éditions Limite. .

LHOSTE art contemporain 9 Avenue Victor Hugo, Arles, France 9 Avenue Victor Hugo 9 Avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 02 65 01 83 melaniebellue@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thibault Franc, a visual artist and writer who lived in Arles for many years and now works as a farmer-artist in southern Aveyron, is devoting more and more of his time to drawing.

L’événement Malherbes, Plantes sorcières du milieu urbain Arles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Arles