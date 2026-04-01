Les jours d’après LHOSTE art contemporain Arles

Arles

Les jours d’après

Du 18/04 au 17/05/2026 tous les jours de 11h à 18h.

Vernissage 18 avril à 18h. LHOSTE art contemporain 9 Avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Si Isabelle Vaillant est reconnue pour son travail de photographe, ce sont ses dessins qui ont retenu mon attention.

Si Isabelle Vaillant est reconnue pour son travail de photographe, ce sont ses dessins qui ont retenu mon attention. On y sent l’urgence, le besoin de déposer. À l’encre ou au crayon, elle montre une intimité directe, sans filtre. Vaillant est une artiste qui se forme par elle-même, dans l’élan plus que dans la théorie. Son travail est instinctif, porté par une expression libre de tout académisme.

Elle dessine sans appréhension. Son rapport à la création est direct et frontal. Elle aborde sans détour ni hiérarchie l’enfance, la sexualité, la mort. Le corps occupe une place centrale souvent nu, prolongé de bras démesurés qui s’enroulent autour de lui-même ou d’autres figures. Les bras, les yeux, les corps se cherchent et se relient.

Ses figures, parfois teintées d’animalité, évoluent dans un univers traversé par les peurs et les images des cauchemars d’enfance, qui semblent constituer la trame sensible de son travail. On retrouve dans ces dessins le désir de rester au plus près du vivant. Il y a de la tension, mais aussi de la tendresse. Elle avance sur un fil, entre force et fragilité, avec une énergie qui ne cherche pas à embellir, mais à livrer. .

LHOSTE art contemporain 9 Avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 02 65 01 83 melaniebellue@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Isabelle Vaillant is renowned for her photography, but it’s her drawings that caught my eye.

L’événement Les jours d’après Arles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Arles