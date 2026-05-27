Exposition Le grand bain de juin La Galerie Miniature Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition Le grand bain de juin

Du 03/06 au 27/06/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h. La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Bleu comme l’été ! A l’occasion de sa nouvelle exposition collective de juin, La Galerie décline le Sud, la Méditerranée, mais aussi les enjeux environnementaux de notre société contemporaine.

En juin, La Galerie Miniature plonge dans La Méditerranée, le Sud et ses infinies variations de bleu ! C’est d’abord Véronique Esterni qui, grâce à sa photographie poétique et documentaire, donne à voir le quotidien sur les rives de l’étang de Berre, aussi aimé que malmené. Puis Corinne Pirault, qui décline à l’envi, coraux et monde marin, tout comme les aquarelles de Krisez nous invitent à plonger dans les calanques ou au large du Mucem. Annie Vandemalle préfère quant à elle les paysages plus imaginaires et symboliques réalisés aux pastels à l’huile, quand Serendipity Liche, grâce à ses sculptures d’os, bois et coraux, alerte les spectateurs sur les enjeux environnementaux et sociétaux, tout comme Jean-Marie Jénot dans ses tableaux surréalistes peuplés de Diaphanes. A leurs côtés, ne manquez pas les dessins de Caroline Ortega, Anouk Rugueu et Maï, ou encore le bestiaire jeunesse de Bhéatrice Chanard. Enfin, Didier Gianella et Emmanuelle de Rosa, fondateurs de La Galerie Miniature, exposent leurs collages, assemblages et détournements.

Bonus La Galerie Miniature reste le Kiosque de BD-Aix même après le festival ! Retrouvez la collection des journaux graphiques des Rencontres du 9e art, ainsi que plusieurs numéros collector du fanzine finlandais Kuti. Découvrez également les curiosités sonores du label marseillais Cœur sur toi, nouveau venu à la galerie.



Rendez-vous pour un presque vernissage samedi 6 juin de 18h à 20h en présence de plusieurs des artistes exposants Caroline Ortega, Véronique Esterni, Annie Vandemalle, Emmanuelle de Rosa et Didier Gianella. .

La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur automatikart@gmail.com

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English :

Blue as summer! For its new group show in June, La Galerie explores the South, the Mediterranean, and the environmental challenges facing contemporary society.

L’événement Exposition Le grand bain de juin Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence