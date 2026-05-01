Exposition Le jardin des possibilités Galerie Rouge Pont-l’Abbé

Pont-l’Abbé

Exposition Le jardin des possibilités

Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Le jardin des possibilités, peintures de Anna Radecka

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Le jardin des possibilités

Je pars d’un besoin vital retrouver un état de paix, de joie et une confiance fragile dans le réel, en réapprenant à voir la beauté dans ce qui est déjà là.

La nature est devenue un point d’ancrage, à travers des gestes simples comme marcher, toucher la terre, cultiver.

Ce jardin n’est pas un lieu, mais un espace mental et sensible, en transformation constante, où les formes apparaissent et disparaissent au contact du vivant.

La peinture y devient un territoire d’expérimentation. Les couleurs agissent comme des germes, la toile comme une surface d’accueil. Rien n’y est fixé.

Dans mes peintures, des strates se mêlent à des éléments floraux — pâquerettes, roses — évoquant le jardin de ma grand-mère et un rapport intime au temps, au soin et au vivant.

Je travaille en peinture à l’huile, sérigraphie, par superpositions, effacements et recouvrements, dans un processus

où l’image se construit dans l’incertitude.

Des formes organiques émergent, entre végétal et résonances marines, traversées par des couches de mémoire,

de figures féminines et de fragments d’enfance.

Ce jardin devient un espace de passage entre mémoire et perception, maîtrise et abandon,

où l’image est en constante émergence.

Anna Radecka

bigoudène slave )

Vernissage participatif le 16 mai à 18h00.

Accueil par l’artiste tous les jours de 15h00 à 19h00.

Gratuit. .

Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 62 69 24 75

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English : Exposition Le jardin des possibilités

L’événement Exposition Le jardin des possibilités Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Destination Pays Bigouden