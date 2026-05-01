Troc et puces du Secours Populaire Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé
Troc et puces du Secours Populaire Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé dimanche 17 mai 2026.
Pont-l’Abbé
Troc et puces du Secours Populaire
Route de Saint-Jean-Trolimon Parking E.Leclerc Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Venez chiner la bonne affaire !
Petite restauration sur place. Gratuit pour les -12 ans.
Cet évènement est organisé par le comité du Secours Populaire de Pont l’Abbé. .
Route de Saint-Jean-Trolimon Parking E.Leclerc Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 74 24 19
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English : Troc et puces du Secours Populaire
L’événement Troc et puces du Secours Populaire Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Destination Pays Bigouden
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