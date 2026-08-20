Exposition : Le journal d’Hélène Berr, Musée de la Résistance, Limoges

Informations pratiques

Exposition : Le journal d’Hélène Berr 19 et 20 septembre Musée de la Résistance Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le journal d’Hélène Berr

Journal contextualisé dans la France occupée

Cette exposition des élèves de troisième du Collège Jeanne d’Arc sera visible dans le hall de la salle pédagogique.

L’exposition met en lumière le journal d’Hélène Berr, contextualisant son récit dans la France occupée, tout en soulignant la fin du travail analytique et rédactionnel des élèves.

RENSEIGNEMENTS

05 55 45 84 44

Musée de la Résistance 7 rue Neuve Saint Etienne, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555458444 https://resistance.limoges.fr Construite sur l’emplacement de l’ancienne chapelle de Notre-Dame du Puy, cette église fut commencée en 1779 et terminée en 1780. Après 1791, l’église fut convertie en grenier à foin puis, plus tard, en caserne. Au centre d’une façade nue se développe le motif principal encadrant la porte qui s’ouvrait dans un arc plein cintre mouluré, retombant sur deux sommiers également moulurés. De la porte proprement dite, il ne reste qu’une imposte en bois sculpté portant au centre un oculus. Au-dessus de l’arc se développe un entablement dorique relié à l’arc par une clef de voûte à laquelle se rattache des guirlandes garnissant les écoinçons. L’entablement est supporté par un léger décrochement en saillie de la façade formant pilastre. Au-dessus de l’entablement s’ouvre une baie en plein cintre à encadrement et clef moulurés, flanquée de deux fenêtres à encadrement en retrait.

Le journal d’Hélène Berr

© Ville de Limoges