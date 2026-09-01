Exposition Le laboratoire fantastique de Stan Manoukian Lieu-dit Comper Concoret
samedi 12 septembre 2026 · Lieu-dit Comper · Concoret
Informations pratiques
Concoret
Exposition Le laboratoire fantastique de Stan Manoukian
Lieu-dit Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-12
Stan Manoukian, dessinateur, storyboarder et sculpteur installe un véritable laboratoire dans les murs du Centre Arthurien, pour une exposition consacrée à ses monstres et à son dernier ouvrage, l’adaptation de Frankenstein !
Ouverture du château de Comper
– Septembre (du 1er au 27/09) les samedis et dimanches de 14h à 18h
– Vacances de la Toussaint (du 17 au 31/10) du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Printemps de 14h à 18h, du mardi au dimanche pendant les vacances de printemps, puis les weekends et jours fériés. Eté de 11h à 18h du mardi au dimanche pendant les vacances d’été.
Les tarifs d’entrée comprennent les expositions permanentes et temporaires du Centre Arthurien et l’accès au parc du château. .
Lieu-dit Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
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English :
L’événement Exposition Le laboratoire fantastique de Stan Manoukian Concoret a été mis à jour le 2026-08-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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