Exposition Le laboratoire fantastique de Stan Manoukian Lieu-dit Comper Concoret

Informations pratiques

Concoret

Exposition Le laboratoire fantastique de Stan Manoukian

Lieu-dit Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-12

Stan Manoukian, dessinateur, storyboarder et sculpteur installe un véritable laboratoire dans les murs du Centre Arthurien, pour une exposition consacrée à ses monstres et à son dernier ouvrage, l’adaptation de Frankenstein !

Ouverture du château de Comper

– Septembre (du 1er au 27/09) les samedis et dimanches de 14h à 18h

– Vacances de la Toussaint (du 17 au 31/10) du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Printemps de 14h à 18h, du mardi au dimanche pendant les vacances de printemps, puis les weekends et jours fériés. Eté de 11h à 18h du mardi au dimanche pendant les vacances d’été.

Les tarifs d’entrée comprennent les expositions permanentes et temporaires du Centre Arthurien et l’accès au parc du château. .

Lieu-dit Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

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English :

L’événement Exposition Le laboratoire fantastique de Stan Manoukian Concoret a été mis à jour le 2026-08-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande