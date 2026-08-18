Semaine de Samain Fête de la Sorcière Château de Comper Concoret

Informations pratiques

Concoret

Semaine de Samain Fête de la Sorcière

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 11:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Au marché de la Sorcière vous pourrez vous fournir en baguettes, bijoux, créatures et potions auprès des artisans et leurs échoppes dans la cour du château !

Pendant deux jours, préparez-vous à fêter la Samain avec des déambulations et spectacles des compagnies Aouta et Taproban. Contes ensorcelés, restauration et buvette thématiques, ateliers créatifs, creusage de citrouilles maudites, jeux, concerts vous attendent !

Réservation obligatoire. .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

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English :

L’événement Semaine de Samain Fête de la Sorcière Concoret a été mis à jour le 2026-08-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande