UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Concoret

Semaine de Samain Fête de la Sorcière Château de Comper Concoret

samedi 24 octobre 2026 · Château de Comper · Concoret

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Château de Comper
Adresse
Centre de l'Imaginaire Arthurien
Ville
56430 Concoret
Département
Morbihan
Tarif

Concoret

Semaine de Samain Fête de la Sorcière

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 11:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Au marché de la Sorcière vous pourrez vous fournir en baguettes, bijoux, créatures et potions auprès des artisans et leurs échoppes dans la cour du château !
Pendant deux jours, préparez-vous à fêter la Samain avec des déambulations et spectacles des compagnies Aouta et Taproban. Contes ensorcelés, restauration et buvette thématiques, ateliers créatifs, creusage de citrouilles maudites, jeux, concerts vous attendent !
Réservation obligatoire.   .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Semaine de Samain Fête de la Sorcière Concoret a été mis à jour le 2026-08-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

À voir aussi à Concoret (Morbihan)