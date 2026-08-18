Semaine de Samain Fête de la Sorcière Château de Comper Concoret
samedi 24 octobre 2026 · Château de Comper · Concoret
Informations pratiques
Concoret
Semaine de Samain Fête de la Sorcière
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 11:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Au marché de la Sorcière vous pourrez vous fournir en baguettes, bijoux, créatures et potions auprès des artisans et leurs échoppes dans la cour du château !
Pendant deux jours, préparez-vous à fêter la Samain avec des déambulations et spectacles des compagnies Aouta et Taproban. Contes ensorcelés, restauration et buvette thématiques, ateliers créatifs, creusage de citrouilles maudites, jeux, concerts vous attendent !
Réservation obligatoire. .
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
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English :
L’événement Semaine de Samain Fête de la Sorcière Concoret a été mis à jour le 2026-08-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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