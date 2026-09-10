Exposition « Le Mexique vu par Victor Schœlcher », Espace muséographique Victor Schoelcher, Fessenheim

Informations pratiques

Exposition « Le Mexique vu par Victor Schœlcher » 19 et 20 septembre Espace muséographique Victor Schoelcher Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Le Mexique vu par Victor Schœlcher, culture et société d’après un voyageur du XIXᵉ siècle ».

Un des premiers grands voyages de Victor Schœlcher fut sa visite de l’Amérique en tant que commerçant dans le domaine de la porcelaine. En 1829, il visite le Mexique et publie cinq lettres racontant son périple dans la Revue de Paris en France. Il n’est pas encore le célèbre abolitionniste qu’il deviendra au terme de son voyage, après avoir observé les réalités de l’esclavage. À travers son regard d’Européen, nous découvrirons différentes villes, dont Mexico et divers aspects des us et coutumes mexicaines : les loisirs, l’alimentation, la culture, les fêtes populaires et religieuses…

Espace muséographique Victor Schoelcher 21 Rue de la Libération, 68740 Fessenheim Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est 03 89 62 03 28 http://www.fessenheim.fr/vie-communale/services-communaux/victor-schoelcher-son-oeuvre/ https://www.facebook.com/museeschoelcher L’espace muséographique « Victor Schœlcher, son œuvre » est installé dans une maison médiévale datant du XVIᵉ siècle, à laquelle on a redonné une seconde jeunesse.

Fessenheim est l’un des cinq sites du Grand Est figurant sur « la route des abolitions de l’esclavage et des droits de l’Homme », aux côtés de la Maison de la Négritude à Champagney (70), de la Maison Abbé Grégoire à Emberménil (54), du Fort de Joux à Pontarlier (25) et de la commune de Chamblanc (21).

Cette route s’inscrit dans le vaste projet international de la «Route de l’esclave», soutenu par l’ONU.

« Le Mexique vu par Victor Schœlcher, culture et société d’après un voyageur du XIXᵉ siècle ».

© Commune de Fessenheim