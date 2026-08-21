Exposition : Le Monde dans vos yeux 2, Hôtel de ville, Caluire-et-Cuire
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Caluire-et-Cuire
Informations pratiques
Exposition : Le Monde dans vos yeux 2 19 et 20 septembre Hôtel de ville Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Anthropologue, spécialisée dans les interactions Sociétés/Nature, Claire Harpet utilise, dès ses premières missions de terrain en Océan Indien, le dessin et la peinture pour rendre compte de la multiplicité des liens que les populations humaines ont développé avec leurs milieux naturels.
Les lémuriens, animaux endémiques de Madagascar, ont été ses premiers « modèles vivants ».
Ils constituent un exemple remarquable de diversité biologique et culturelle sur un territoire
insulaire.
Au fil de ses recherches ethnographiques, Claire Harpet s’est intéressée à la terre et aux végétaux comme éléments de parures et de soin.
De la forêt Amazonienne jusqu’au bush australien, en passant par les côtes malgaches et papouasiennes, des regards de femmes, d’hommes et d’enfants peuplent son cheminement artistique. C’est à travers leurs yeux que se dessine le monde…
www.claireharpet.com
Hôtel de ville Place du Docteur Dugoujon 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Le Bourg Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0478988080 [{« link »: « http://www.claireharpet.com »}]
Anthropologue, spécialisée dans les interactions Sociétés/Nature, Claire Harpet utilise, dès ses premières missions de terrain en Océan Indien, le dessin et la peinture pour rendre compte de la des …
© Ville de Caluire et Cuire
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