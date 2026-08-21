Périphérique Nord, Périphérique Nord Caluire, Caluire-et-Cuire

Informations pratiques

Périphérique Nord Samedi 19 septembre, 08h45 Périphérique Nord Caluire Métropole de Lyon

Limité à 20 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visites guidées d’environ 1h30 comprenant :

Accueil des visiteurs :

Diffusion d’un film sur la sécurité routière

Atelier de prévention et de sensibilisation aux effets de l’alcool, drogues, et fatigue aux volants

En salle :

La projection d’un film sur l’histoire de l’ouvrage et son exploitation,

Explication sur les métiers du BPNL

Présentation des bonnes pratiques en cas d’incident en tunnel

La visite du Poste de Commandement et de Surveillance du Réseau (PC Cordière),

•

Présentation d’un véhicule d’intervention et atelier de pose d’un balisage.

Horaires des visites : 1 jour => le samedi 19 septembre de 8h45 à 17h15

5 Groupes de 20 personnes maxi sur inscription :

Groupe 1 : de 8h45 à 10h15

Groupe 2 : de 10h15 à 11h45

Groupe 3 : de 12h45 à 14h15

Groupe 4 : de 14h15 à 15h45

Groupe 5 : de 15h45 à 17h15

Inscription préalable obligatoire – Pièce d’identité OBLIGATOIRE

Périphérique Nord Caluire Chemin de la belle cordiere 69300 Caluire-et-Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Vassieux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.peripheriquenord.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.peripheriquenord.com »}] Situé au nord de l’agglomération lyonnaise, le Périphérique Nord de Lyon, ouvrage urbain complexe à péage d’une longueur de 10 km, est connecté aux autoroutes M6, A42 et A43.

Avec ses 4 tunnels totalisant à eux seuls plus de 6 km, 2 viaducs, 7 portes, 2 gares de péage, le Périphérique Nord regroupe tous les métiers de l’exploitation dans un environnement dense. Pas d’accès voiture ou vélo – Accès piéton

Durée des visites : 1 h 30 – Pièce d’identité OBLIGATOIRE

©Ville de Caluire et Cuire