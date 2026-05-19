Exposition « Le monde invisible » de Flavien Théry et Fred Murie Les Champs Libres Rennes 19 mai – 6 novembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Au travers d’une vingtaine d’œuvres inédites, Flavien Théry et Fred Murie nous proposent d’arpenter de nouveaux territoires, issus du monde qui nous entoure, comme de nos mondes intérieurs.

Le monde invisible commence là où s’arrêtent nos capacités de perception. Il en est ainsi du monde infini qui s’étend par-delà comme de celui qui se cache au cœur de la matière. Au travers d’une vingtaine d’œuvres inédites, Flavien Théry et Fred Murie nous proposent d’arpenter de nouveaux territoires, issus du monde qui nous entoure, comme de nos mondes intérieurs.

En résidence à l’Université de Rennes, les artistes ont nourri leurs réflexions au contact de scientifiques afin de produire un ensemble d’installations – dispositifs numériques, vidéos, œuvres graphiques, photographiques ou sculpturales – qui interrogent la nature. Cette exposition offre un vaste champ d’exploration et d’expérimentation de réalités intangibles, ouvrant un regard à la fois émerveillé et in tranquille sur un monde qui se déploie au-delà de notre perception. »La ligne de crête, Le monde invisible © Fred Murie et Flavien Théry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-19T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-11-06T19:00:00.000+01:00

1



Les Champs Libres 10 cour des Alliés, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

