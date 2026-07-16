Exposition : Le Mont Saint-Michel, un village fortifié monastique, des architectures, Hôtel de Région, Rouen

Informations pratiques

Exposition : Le Mont Saint-Michel, un village fortifié monastique, des architectures 19 et 20 septembre Hôtel de Région Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « Le Mont Saint Michel, un village fortifié monastique, des architectures »

Cette exposition consacrée au village du Mt St Michel a été conçue par le service de l’inventaire du patrimoine de la Région Normandie.

Elle apporte éclairage nouveau sur le développement urbain de la cité monastique depuis son émergence à l’ombre du sanctuaire Saint-Michel, fondé au début du VIIIe siècle par Aubert évêque d’Avranches, jusqu’à l’époque contemporaine.

A travers vingt-six panneaux bilingues, elle illustre le propos de documents et de photographies, issus de collections particulières, d’institutions territoriales et nationales, qui révèlent des aspects inédits de cette cité millénaire.

Le village du Mt St Michel, peu étudié tel quel, est pourtant une composante indissociable du site inscrit en 1979 sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

L’exposition a été présentée durant tout l’été 2026 au Centre d’Information Touristique du Mont Saint-Michel.

Hélène Billat, chargée de l’étude du village du Mont Saint Michel propose deux visites commentées le samedi 19 septembre (14h et 16h ?) et le dimanche 20 septembre (14h et 16h ? ) autour de cette exposition inédite.

L’occasion de présenter plus largement les missions du service de l’inventaire du patrimoine culturel de la Région Normandie et le centre de documentation du patrimoine de la Région Normandie qui comprend 8000 ouvrages dédiés à l’histoire de l’art et de l’architecture, notamment en Normandie.

Hôtel de Région 5 rue Robert-Schuman, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Ancienne caserne réhabilitée en 2002 pour abriter et regrouper l’ensemble des services de la Région. Partie historique édifié au XVIIIe s.

Exposition « Le Mont Saint Michel, un village fortifié monastique, des architectures »

© Inventaire du patrimoine, Région Normandie