Exposition Le printemps s’invite Danser sous la plume Café Librairie Pau

Pau

Exposition Le printemps s’invite

Danser sous la plume Café Librairie 2 rue du Château Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Tout le mois de mai, Danser sous la plume ouvre grand ses portes à la couleur, à la lumière et à l’émotion. Deux artistes — Béatrice Gauthier et Claire Merino — investissent les murs chaleureux de ce lieu unique, niché au cœur de Pau, à deux pas du Château.

Leurs toiles sont une invitation au voyage la nature y respire, les couleurs y vibrent, le temps s’y suspend. Entre figuration sensible et abstraction lumineuse, leurs univers se répondent et se complètent comme deux voix en harmonie.

Venir découvrir cette exposition, c’est aussi s’offrir une halte au salon de thé, feuilleter un livre posé sur une table, laisser le temps s’étirer doucement entre une toile et une tasse. .

Danser sous la plume Café Librairie 2 rue du Château Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 13 62 45 dansersouslaplume@gmail.com

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English : Exposition Le printemps s’invite

L’événement Exposition Le printemps s’invite Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau