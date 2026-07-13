Exposition Le Renouveau de la Gravure sur bois à la Fin du 19e et au Début du 20e siècle Musée des Beaux-Arts Nancy

Informations pratiques

Nancy

Exposition Le Renouveau de la Gravure sur bois à la Fin du 19e et au Début du 20e siècle

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Lundi 2026-07-13 00:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-05

Une présentation du cabinet d’arts graphiques. En écho à l’exposition consacrée au graveur lorrain Paul-Emile Colin au château de Lunéville, le musée des Beaux-arts de Nancy présente un ensemble de gravures sur bois témoignant du regain d’intérêt pour cette technique à la fin du 19e et au début du 20e siècles. Des œuvres de Paul-Emile Colin, Auguste Lepère, Jules Chadel, Fernand Chalandre, Aristide Maillol, ou encore Émile Laboureur permettront d’admirer toute la subtilité du travail de gravure.Tout public

7.5 .

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

An introduction to the graphic arts studio.%A0In conjunction with the exhibition dedicated to the Lorraine engraver Paul-Emile Colin at the Château de Lunéville, the Museum of Fine Arts in Nancy is presenting a collection of woodcuts that reflect the renewed interest in this technique in the late 19th and early 20th centuries. Works by Paul-Emile Colin, Auguste Lépère, Jules Chadel, Fernand Chalandre, Aristide Maillol, and Émile Laboureur will allow visitors to appreciate the full subtlety of the engraving process.

L’événement Exposition Le Renouveau de la Gravure sur bois à la Fin du 19e et au Début du 20e siècle Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY