Exposition – Le Roman de Renart

Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-05-12

Les aventures du célèbre renard farceur s’invitent à hauteur d’enfant !

Figure majeure de la littérature médiévale, Le Roman de Renart renaît sous le regard incisif de The Street Yeti. L’artiste propose une relecture graphique et littéraire audacieuse de ce chef-d’œuvre satirique, mêlant humour mordant, énergie visuelle et références à la culture contemporaine.

À travers un univers inspiré du street art et de l’illustration narrative, Renart, Ysengrin et leurs comparses retrouvent toute leur force subversive. Tromperies, jeux de pouvoir, critique sociale les ressorts du texte médiéval résonnent avec notre époque, révélant l’intemporalité de cette œuvre fondatrice.

Entre fidélité au récit original et liberté créative assumée, l’exposition invite à (re)découvrir Le Roman de Renart sous un angle inattendu. Un dialogue vivant entre patrimoine et création contemporaine, qui redonne toute son actualité à l’un des textes les plus savoureux du Moyen Âge.

Visite guidée de l’exposition et atelier pour les enfants en compagnie de l’artiste le Samedi 23 Mai à 14h30 (5€ par personne, sur réservation). .

Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 47 66 11 23 commanderie.avalleur@aube.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition – Le Roman de Renart Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne