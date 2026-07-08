Exposition Le secret des dinosaures IUT d’Angoulême Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Exposition Le secret des dinosaures

IUT d’Angoulême 4 avenue de Varsovie Angoulême Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-28

Les dinosaures ont disparu il y a 65 Millions d’années mais ils n’ont pas livré tous leurs secrets… Que savons-nous exactement sur eux ? Combien étaient ils ? Y avait-il des dinosaures en France ? A quoi ressemblaient ils ?

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IUT d’Angoulême 4 avenue de Varsovie Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 50 33 08

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English :

Dinosaurs went extinct 65 million years ago, but have they revealed all their secrets? What exactly do we know about them? How many were there? Were there dinosaurs in France? What did they look like?

L’événement Exposition Le secret des dinosaures Angoulême a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême