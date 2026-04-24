Exposition : le tramway de Caen, une histoire en mouvement, Salle Duc Rollon, palais ducal, Caen
Exposition : le tramway de Caen, une histoire en mouvement, Salle Duc Rollon, palais ducal, Caen samedi 19 septembre 2026.
Exposition : le tramway de Caen, une histoire en mouvement 19 et 20 septembre Salle Duc Rollon, palais ducal Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition sur le tramway à Caen, qui façonne le visage de la ville depuis plus de 100 ans.
L’exposition comprend un espace de projection d’un film sur les rues de Caen avant guerre, ainsi qu’une maquette.
Un espace enfants est prévu en accès libre avec des coloriages. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs.
Salle Duc Rollon, palais ducal 2 impasse Duc Rollon, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie
Journées européennes du patrimoine 2026
©Archives municipales de Caen, 17FI25, carte postale, collection M.D.
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