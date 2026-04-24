Exposition LECTURE(S) Nuit européenne des musées Musée des Beaux-Arts Limoges

Limoges

Exposition LECTURE(S) Nuit européenne des musées

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de sa saison estivale et de la Nuit européenne des musées, les Beaux-Arts de Limoges a choisi d’inviter la commissaire indépendante, Maribel Nadal Jové pour une nouvelle collaboration autour de la lecture dans l’art. À travers un dialogue entre œuvres historiques et créations contemporaines, ce parcours invite le public à redécouvrir la lecture comme thème intemporel de l’histoire de l’art.

Disséminées au sein des collections permanentes, seize œuvres de douze artistes contemporains entrent en résonance avec les œuvres du musée. .

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10

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English : Exposition LECTURE(S) Nuit européenne des musées

L’événement Exposition LECTURE(S) Nuit européenne des musées Limoges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Limoges Métropole