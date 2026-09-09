Exposition LEGO® et PLAYMOBIL® Le Palais Royan Événements Royan

Informations pratiques

Royan

Exposition LEGO® et PLAYMOBIL®

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

On accueille les 17 et 18 octobre 2026 une exposition dédiée aux univers LEGO® et PLAYMOBIL®, organisée par Leg’s Play.

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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

On October 17 and 18, 2026, we will host an exhibition dedicated to the LEGO® and PLAYMOBIL® worlds, organized by Leg’s Play.

L’événement Exposition LEGO® et PLAYMOBIL® Royan a été mis à jour le 2026-08-28 par Royan Atlantique