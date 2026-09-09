Exposition LEGO® et PLAYMOBIL® Le Palais Royan Événements Royan
samedi 17 octobre 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan
Informations pratiques
Royan
Exposition LEGO® et PLAYMOBIL®
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
On accueille les 17 et 18 octobre 2026 une exposition dédiée aux univers LEGO® et PLAYMOBIL®, organisée par Leg’s Play.
.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On October 17 and 18, 2026, we will host an exhibition dedicated to the LEGO® and PLAYMOBIL® worlds, organized by Leg’s Play.
L’événement Exposition LEGO® et PLAYMOBIL® Royan a été mis à jour le 2026-08-28 par Royan Atlantique
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Afterwork UNPI Le nouveau DPE et la prime énergie UNPI Maison des associations Royan 9 septembre 2026
- Petites histoires Association Equilibre Royan 10 septembre 2026
- Réunion d’information, France Travail, Royan 11 septembre 2026
- Par’En Pause Association Equilibre Royan 11 septembre 2026
- Fête des voutes du Port Royan 12 septembre 2026