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Exposition LEGO® et PLAYMOBIL® Le Palais Royan Événements Royan

samedi 17 octobre 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Palais Royan Événements
Adresse
42 avenue des Congrès
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Exposition LEGO® et PLAYMOBIL®

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :
2026-10-17

On accueille les 17 et 18 octobre 2026 une exposition dédiée aux univers LEGO® et PLAYMOBIL®, organisée par Leg’s Play.
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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00  accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

On October 17 and 18, 2026, we will host an exhibition dedicated to the LEGO® and PLAYMOBIL® worlds, organized by Leg’s Play.

L’événement Exposition LEGO® et PLAYMOBIL® Royan a été mis à jour le 2026-08-28 par Royan Atlantique

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