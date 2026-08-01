Exposition LEGO Maison de La Bresse La Bresse

Informations pratiques

La Bresse

Exposition LEGO

Maison de La Bresse 7A rue de la Clairie La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Une monumentale expo de LEGO fait son retour au travers des collections de huit exposants passionnés, avec pour pièce maîtresse la cathédrale Notre-Dame de Paris en 63 000 briques.Thèmes abordés cette année le cinéma, par le truchement des figures de Harry Potter, Star Wars, Goldorak, la 7e compagnie, Titanic, Batman ; le chantier ; et enfin l’espace, avec les collections vintage M-Tron. L’exposition sera ponctuée de démonstrations de véhicules télécommandés.Tout public

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Maison de La Bresse 7A rue de la Clairie La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 62 65 95

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English :

A monumental LEGO exhibition is back, featuring the collections of eight passionate exhibitors, with the highlight being the Notre-Dame Cathedral in Paris, built from 63,000 bricks.Themes featured this year include cinema, represented by characters from Harry Potter, Star Wars, Goldorak, La 7e Compagnie, Titanic, and Batman; construction sites; and finally, space, with the vintage M-Tron collections. The exhibition will feature demonstrations of remote-controlled vehicles.

L’événement Exposition LEGO La Bresse a été mis à jour le 2026-07-31 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES