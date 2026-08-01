Spectacle l’Atelier PArvis de la Maison de La Bresse La Bresse
jeudi 6 août 2026 · PArvis de la Maison de La Bresse · La Bresse
Informations pratiques
La Bresse
Spectacle l’Atelier
PArvis de la Maison de La Bresse 7A rue de la Clairie La Bresse Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Spectacle L’atelier par La compagnie Poil à gratter. Chanteurs, musiciens, bidouilleurs d’objets sonores ne se ménageront pas pour amuser les enfants de 3-11 ans. Une heure de chansons interactives et humoristiques, accompagnées de bidouilleries amusantes et de vrais instruments. Pitch Florence et Lulu profitent de l’absence de leur papa pour investir son atelier. Ils sont bien décidés à transformer en instruments les objets à réparer. Un vieil arrosoir devient un saxophone, une chambre à air une cornemuse et les tuyaux de plomberie un tatanophone. Et ce n’est que le début…Deux représentations.Enfants
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PArvis de la Maison de La Bresse 7A rue de la Clairie La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 62 65 95
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English :
Show %AB L’atelier %BB by La compagnie Poil %E0 gratter. Singers, musicians, and sound-object tinkerers will pull out all the stops to entertain children ages 3–11. An hour of interactive and humorous songs, accompanied by fun tinkering and real instruments. Pitch: Florence and Lulu take advantage of their dad’s absence to take over his workshop. They’re determined to turn the objects lying around into instruments. An old watering can becomes a saxophone, an inner tube becomes a bagpipe, and plumbing pipes become a “tatanophone.” And that’s just the beginning… Two performances.
L’événement Spectacle l’Atelier La Bresse a été mis à jour le 2026-07-31 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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