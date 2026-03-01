Exposition L’empreinte du digital Île du Saulcy Metz

Exposition L’empreinte du digital

Le projet L’Empreinte du Digital a pour objectif de sensibiliser le public aux impacts environnementaux et sociaux du numérique à travers une campagne artistique et éducative. Nous faisons appel aux étudiants, artistes indépendants et personnes créatives souhaitant s’impliquer dans ce projet collectif.

Les œuvres (affiches, photos, sculptures, poèmes, etc.) seront exposées dans la Bibliothèque Universitaire du Saulcy mais également dans différents lieux de la ville de Metz, accompagnées d’un livret de sensibilisation sur le numérique responsable.Un concours artistique sera aussi organisé à l’occasion de l’exposition, afin de récompenser les créations les plus marquantes à travers des prix symboliques et valorisants.Tout public

Île du Saulcy Bibliothèque universitaire Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 10 40

The aim of the Digital Footprint project is to raise public awareness of the environmental and social impacts of digital technology through an artistic and educational campaign. We’re calling on students, freelance artists and creative people to get involved in this collective project.

The works (posters, photos, sculptures, poems, etc.) will be exhibited in the Saulcy University Library, as well as in various other locations in Metz, accompanied by an awareness-raising booklet on digital responsibility. An art competition will also be organized to mark the exhibition, rewarding the most outstanding creations with symbolic prizes.

